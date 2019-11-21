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Прототип ракеты Илона Маска для полётов на Марс взорвался на испытаниях

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Прототип ракеты компании Илона Маска SpaceX — “Старшип”, разрабатываемой для полётов на Марс, взорвался в ходе испытаний на полигоне в Техасе. Видео аварии попало на записи наблюдателей за тестами.

В SpaceX объяснили инцидент характером испытаний. “Целью сегодняшней работы было повысить давление в системах до максимума, поэтому результат не стал для нас полностью неожиданным”, — заявил представитель компании изданию The Verge.

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Авария повлияла на график испытаний “Старшип”, отмечает издание. До неё предполагалось, что ракета проведёт несколько испытательных полётов на малых высотах в течение ближайших месяцев. После взрыва Илон Маск написал в твиттере, что лётные испытания будут проводиться на другой ракете, которую ещё предстоит построить.

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