Суд Вены постановил передать России экс-чиновника Минкульта Бориса Мазо

Суд Вены постановил экстрадировать бывшего высокопоставленного сотрудника Министерства культуры Бориса Мазо в Россию, где тот заочно арестован по делу о хищении 450 миллионов рублей на строительстве объектов Эрмитажа.

Решение было вынесено ещё в середине октября, защита Мазо его обжаловала, уточняет "Интерфакс". Рассмотрение жалобы на экстрадицию назначено на 7 января.

На прошлой неделе стало известно, что Мазо попросил в Австрии политического убежища. Его адвокат подчеркнул, что рассмотрение этого вопроса, которое может затянуться, никак не связано с процессом по возможной экстрадиции бывшего чиновника.

Уголовное дело на Мазо, бывшего заместителя министра культуры Григория Пирумова и руководителя группы компаний "Роспан" Никиту Колесникова было заведено в мае прошлого года.​

Недавно Мазо заявил РБК, что считает своё преследование политически мотивированным, а уголовное дело – попыткой не допустить переназначения Владимира Мединского на пост министра культуры в 2018 году. Заявление руководства Эрмитажа было подано в Следственный комитет за три дня до того, как 18 мая прошлого года был объявлен состав нового правительства, отметил бывший чиновник.

Ранее Мазо был осуждён по делу о хищении 100 миллионов рублей на проектах реставрации Новодевичьего монастыря, Музея космонавтики в Калуге и других объектов. Осенью 2017 года он был приговорён к 1,5 годам тюремного заключения и вышел из-под стражи, поскольку отбыл их в СИЗО. После этого он выехал за границу, а по новому делу был объявлен в розыск летом 2018 года.