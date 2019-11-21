Госдума России одобрила в третьем чтении поправку об отмене ограничений по возрасту для ректоров МГУ и СПбГУ. Это означает, что теперь президент Владимир Путин сможет неограниченное количество раз продлевать срок пребывания руководителей вузов на своих должностях.

Согласно действующим нормам, ректоры вузов может занимать свою должность, пока его возраст не достиг 65-ти лет. После этого учёный совет может продлить срок ещё на пять. Но сделать это можно только один раз. Однако ректоры МГУ и СПбГУ, согласно поправке, теперь смогут обходить этот закон.

Ректору МГУ Виктору Садовничему сейчас 80 лет. Он возглавляет университет с 1992 года. Студенты вуза выступали против отмены поправки об ограничениях по возрасту. Они запустили петицию с требованием вернуть МГУ выборы ректора.