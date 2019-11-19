"Он плохой ректор и плохой человек". МГУ против Садовничего

Студенты, выпускники, преподаватели и аспиранты МГУ в открытом письме потребовали вернуть выборы ректора вуза. По мнению авторов письма, за годы, когда сотрудники университета не могли влиять на его работу, в МГУ сложилась "система тотального контроля, поощрения стукачества и всеобщего подозрения, которая убивает творческую атмосферу для научных исследований".

Обращение направлено "всем ветвям законодательной и исполнительной власти: депутатам, сенаторам, министрам, президенту", а также к гражданскому обществу. Студенты, выпускники и сотрудники МГУ требуют внести изменения в Федеральный закон 259 "О Московском государственном университете": вернуть выборность ректора коллективом МГУ и право самостоятельно утверждать университетский устав.

Последние 27 лет МГУ бессменно возглавляет Виктор Садовничий, в декабре заканчивается его шестой срок на посту ректора. Выборы главы МГУ были отменены в 2009 году. С тех ректор назначается указом президента. По закону предельный возраст государственного чиновника – 65 лет, но глава государства может дважды продлить полномочия пожилого главы МГУ на пять лет.

К настоящему времени 80-летний Виктор Садовничий уже исчерпал законодательные возможности остаться во главе университета: его полномочия истекают в конце 2019 года. Однако Комитет Госдумы по образованию на днях предложил внести в законодательство поправку, которая разрешит президенту неограниченное количество раз продлевать полномочия ректора МГУ. Если она будет принята, Виктор Садовничий теоретически сможет сохранить за собой должность пожизненно.

Именно эта инициатива парламентариев и стала поводом для появления открытого обращения студентов, выпускников и сотрудников МГУ. По мнению члена студенческой инициативной группы Полины (попросившей не называть ее фамилию), академическое и студенческое сообщество университета должно само определять вектор его развития и выбирать того ректора, который "будет стоять во главе их интересов и защищать права вуза, гарантировать его рейтинги, позиции, отвечать научным интересам и трендам". Виктор Садовничий как ректор, по словам Полины, вызывает у нее неоднозначные чувства:

Человек делает всё, чтобы просто оставаться на удобном для него месте



– Некоторые его решения очень странные: например, разрешить во время чемпионата мира или других празднеств открывать фанзону напротив университета. Там же есть общежития, там люди занимаются по вечерам, фанзона мешала людям вести их обычный образ жизни. В принципе, никто не против того, чтобы какой-нибудь один человек долго был на одном месте, если он переизбирается законно: проводятся выборы, он представляет программу, он заинтересован в том, чтобы университет процветал, и он опять переизбирается, переизбирается и переизбирается. В данном же случае человек делает всё, чтобы просто оставаться на удобном для него месте.

По мнению Полины, за последние года в МГУ не произошло никаких глобальных улучшений. "Все либо остается на том же уровне, на котором было, либо происходят нехорошие вещи, вроде фанзоны или репрессий в отношении студентов".

– Я считаю, что студенты и сотрудники МГУ должны иметь право влиять на определение того, как должен функционировать университет, каковы должны быть принципы его работы, – добавляет студентка МГУ Александра, которая также попросила не называть ее фамилию и факультет, на котором она учится. – Это важно, чтобы в управлении университета была большая демократизация, чем мы имеем сейчас.

По мнению Александры, атмосфера в университете недостаточно свободная. Девушка напоминает о случаях, когда студенты подвергались давлению со стороны университетской администрации за свою гражданскую и политическую активность:

– Студентки журфака собирали поручительства за политического заключенного, аспиранта МГУ Азата Мифтахова, и им сейчас угрожают отчислением. Их принудили к созданию поддельных справок, они пытались уйти в академический отпуск, но сейчас их по политическим мотивам пытаются отчислить. Скоро у них будет комиссия на сдаче экзаменов, о дальнейшем развитии событий мы пока что не знаем. Несколько лет назад было жестко разогнано полицией мирное собрание студентов около университета. Мне кажется, что принцип управления также влияет на эту ситуацию.

Тем временем тема выборов и студенческого самоуправления сейчас активно развивается на механико-математическом факультете МГУ. Студенты выступают за возможность влиять на принятие решения о том, кто станет деканом мехмата, и организовали на эту тему референдум, – рассказал Радио Свобода глава факультетского студсовета Андрей Клюев:

– Декан мехмата не менялся 13 лет. Сейчас объявлены выборы декана, и организаторов кампании "За декана" беспокоит, что в них участвует не ученый совет факультета, а ученый совет МГУ, куда входят представители всех факультетов. Организаторы этой кампании считают, что выбирать декана должен именно факультет. Поэтому мы в лице студенческого совета рассмотрели предложения активистов кампании по проведению референдума, где каждому студенту, преподавателю и аспиранту будет дана возможность выбрать подходящую программу и подходящего кандидата. Референдум проводился с прошлого четверга, и мы практически сразу получили сопротивление. В субботу меня, как председателя студенческого совета, и еще одного члена студенческого совета вызвали в деканат, где в явной форме дали понять, что такие вещи без согласования с деканом делать не стоит. Приводили охрану, в понедельник вызвали полицию, но полицейские, убедившись в отсутствии правонарушений, оставили активистов в покое. Очень обидно, что попытки студенческого совета, так скажем, самоуправляться пресекаются.

По словам Андрея Клюева, студенческий референдум не будет иметь юридической силы и не сможет напрямую повлиять на результаты выборов декана мехмата:

– Сейчас собрано порядка 450–480 голосов, это достаточно много для нашего факультета. Целью референдума, по большому счету, является донести до "мехматян", что их голос что-то значит. Мне кажется, повлиять на ход выборов не получится, но мы можем начать дискуссию по поводу того, как улучшить наш факультет и как избавиться от серьезных проблем.

По словам Андрея Клюева, пока что студсовет мехмата волнует главным образом вопрос самоуправления на факультете, а по поводу сменяемости власти университета совет еще не принял единогласного решения.

Выпускник МГУ биоинформатик Михаил Гельфанд рассказал в интервью Радио Свобода, почему поставил свою подпись под обращением о выборности ректора:

Безумный разгул бюрократии, и очень мало чего делается разумного

– Во-первых, действительно хорошо бы, чтобы в университете был выбранный ректор, а во-вторых, сам по себе Виктор Антонович Садовничий и плохой ректор, и плохой человек. Как человек он известен тем, что был секретарем парткома мехмата в 70–80-е годы, активно участвовал в антисемитской кампании. Это, собственно, основная к нему претензия, она историческая, но, тем не менее, важная. Он многим людям поломал жизнь. А как ректор… Я наблюдаю, что происходит в университете: безумный разгул бюрократии, и очень мало чего делается разумного. Мне кажется, какой-нибудь другой ректор дал бы больше шансов университету.

– Этот разгул начался, когда отменили выборы ректора?

– Ну, он постепенно нарастает, какую-то отдельную точку выделить нельзя. Видимо, критической точкой было лишение юридического лица основных факультетов и централизация всего в главном здании.

– Как вы считаете, сможет ли ситуация в МГУ измениться в будущем, в том числе благодаря протестной активности?

– Я не думаю, что ситуация в Московском университете может радикально измениться без того, чтобы изменилась ситуация в стране. Я смысл этого письма вижу скорее в другом. Все-таки один из важных принципов того, как действует наше государственное руководство, состоит в том, чтобы гасить открытые очаги скандалов. И если это письмо покажет, что переназначение Садовничего вызовет негативный общественный резонанс, то может быть, это решение не будет принято, а будет принято какое-то более разумное решение, и ректором назначат какого-нибудь более достойного человека. Хотя возможно и обратное – могут ректором назначить еще и кого похуже, – полагает Михаил Гельфанд.