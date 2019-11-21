Навальный: Рогозин владеет дачей стоимостью 200 млн рублей

Фонд борьбы с коррупцией, основанный оппозиционером Алексеем Навальным, опубликовал расследование о недвижимости главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина.
Навальный, который представил расследование у себя на сайте и на канале в ютьюбе, упомянул недавние высказывания президента России Владимира Путина о хищениях на космодроме "Восточный", и заявил, что за год с небольшим, которые Рогозин возглавляет Роскосмос, его имущество существенно увеличилось.
В декларации Рогозина, в частности, появился дачный дом на участке в 25 соток. Как утверждает Навальный, месяц назад глава Роскосмоса увеличил свой участок в два раза. Соседний участок, как утверждает глава ФБК, принадлежит тестю Рогозина Геннадию Серебрякову, а ещё один соседний участок - управляющему делами Роскосмоса Валентину Масенкову.
Участок и дом Рогозина Навальный оценил в 200 миллионов рублей, а его тестя - в 150 миллионов. При этом официальная зарплата главы Роскосмоса - 23 миллиона рублей в год. Навальный задаётся вопросом о происхождении средств, на которые были приобретены дачные участки.
Реакции Рогозина на расследование пока нет.
- В четверг стало известно, что следователи возбудили уголовные дела о махинациях на 250 миллионов рублей при строительстве стартовой площадки для ракеты-носителя "Ангара". Оба дела объединены в одно и связаны с предоставлением подложных документов. Подозреваемых или обвиняемых пока в них нет, сообщает "Коммерсантъ".
- 8 ноября Следственный комитет России сообщил, что по хищениям при строительстве космодрома Восточный в суды переданы 42 дела, по ним осуждены 58 человек. Еще 12 уголовных дел расследуются.
- 11 ноября президент Владимир Путин заявил на совещании с правительством, что на строительстве космодрома Восточный "не удалось навести порядок". По его словам, десятки уголовных дел и решения судов не остановили воровство на общенациональных проектах. "Воруют – сотнями миллионов!", – сказал президент.
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