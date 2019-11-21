Слушания по импичменту: показания Хилл и Холмса. Видеотрансляция

В Палате представителей Конгресса США продолжаются открытые слушания в рамках расследования о возможности импичмента президента Дональда Трампа.

В четверг перед комитетом по разведке выступает Фиона Хилл - бывшая сотрудница Совета национальной безопасности, отвечавшая за отношения с Россией и Украиной - и Дэвид Холмс, сотрудник посольства США в Киеве.

Прямую трансляцию ведёт телеканал "Настоящее время".

Ранее они уже давали показания на закрытых слушаниях. Хилл, в частности, рассказала о том, что бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон был недоволен тем, что юрист президента Руди Джулиани искал контактов с украинскими политиками и пользовался при этом помощью американских госслужащих. Холмс, в свою очередь, был свидетелем телефонного звонка посла США в ЕС Гордона Сондланда президенту Трампу, в ходе которого обсуждалось возможное расследование против сына бывшего вице-президента Джо Байдена на Украине.

Сам Сондланд давал показания накануне. Демократы и республиканцы вновь разошлись в их оценках. Сондланд заявил, что был убеждён в том, что Трамп добивается от Украины расследования, которое может навредить Байдену. Он утверждает, что именно этого добивался Джулиани. В то же время, он не смог подтвердить, что Трамп прямо говорил с ним об этом. Сам президент утверждает, что сказал Сондланду: "Я ничего не хочу от Украины".