Сенатор Круз: ещё есть время остановить "Северный поток – 2"

Газопровод "Северный поток – 2" начнёт работу в середине 2020 года. Такое заявление сделал в четверг вице-премьер российского правительства Дмитрий Козак. Он не сказал, о каком именно месяце, предположительно, идёт речь.

В среду министр энергетики России Александр Новак выступил с утверждением, что поставки газа по "Северному потоку –2" из России в Германию могут начаться в ближайшее время, возможно, даже до конца 2019 года.

При этом газопровод пока недостроен. Трубы по дну Балтийского моря уложены примерно на 80 процентах его протяжённости. Разрешение от властей Дании на прокладку газопровода в её исключительной экономической зоне было получено только в конце октября. Как ожидается, работы по прокладке газопровода на его датском участке начнутся в декабре.

По плану "Северный поток – 2" должен быть достроен к концу 2019 года. С помощью нового проекта Россия пытается снизить зависимость своего экспорта энергоносителей от транзита через Украину. Многие страны Евросоюза, а также США и Украина критикуют проект, утверждая, что он усиливает зависимость Евросоюза от поставок российского газа и угрожает стабильности энергетической системы Украины.

В Соединённых Штатах разработан законопроект, предполагающий введение санкций против компаний, участвующих в сооружении газопровода. Он одобрен комитетом Сената, однако пока не был вынесен на голосование палаты. Один из авторов документа сенатор Тед Круз накануне на слушаниях в Сенате заявил, что ещё есть время остановить сооружение газопровода или, по крайней мере, серьёзно отсрочить его.

По словам Круза, "Северный поток – 2", если его строительство будет завершено, "усилит Путина" и принесёт российскому бюджету миллиарды долларов, которые могут быть использованы для финансирования агрессивных действий России.

Сенатор подчеркнул, что, по прогнозам, газопровод будет достроен к январю, поэтому решение о санкциях необходимо принимать в ближайшее время. Круз отметил, что такое решение может принять и Белый дом в рамках своих полномочий. Президент Дональд Трамп ранее критиковал Германию за сотрудничество с Россией при сооружении газопровода.