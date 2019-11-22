"Мемориал" попросил СК проверить Кадырова из-за призыва убивать

Правозащитный центр "Мемориал" и Московская Хельсинкская группа обратились к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину в связи с призывами Рамзана Кадырова убивать и сажать за оскорбления чести в интернете. Об этом "МБХ медиа" сообщил руководитель "Мемориала" Олег Орлов.

По его словам, правозащитники неоднократно обращались в Следственный комитет с требованием проверить высказывания главы Чечни. У правозащитников нет "ни малейшей надежды" на то, что на этот раз будет возбуждено уголовное дело, но они обязаны добиваться этого, сказал Олег Орлов.

Ранее выступая перед правительством региона, Кадыров призвал убивать, сажать и запугивать пользователей интернета, которые "оскорбляют чью-то честь". Позже глава Чечни заявил, что угрозы убийством и запугивания являются частью "чеченской этики".

В заявлении правозащитников говорится, что этими высказываниями глава Чечни публично подрывал авторитет органов республиканской и федеральной власти, демонстрировал пренебрежение к законам страны, конституционным принципам и демократическим ценностям. Эти слова Кадырова, по мнению правозащитников, являются прямой угрозой для жизни, здоровья и безопасности всех тех, кто критически высказывается в адрес властей Чеченской Республики. Подобные заявления чеченских должностных лиц в прошлом уже неоднократно приводили к совершению тяжких преступлений, заявили в "Мемориале".

В Кремле заявили, что не будут проверять слова Кадырова. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что подобными проверками занимаются правоохранительные органы.

В октябре "Новая газета" сообщила, что в Чечне, начиная с августа, проводят масштабные репрессии против высокопоставленных чиновников, в том числе близких к Рамзану Кадырову. В секретных тюрьмах под пытками из чиновников и сотрудников ведомств выбивают признание в предательстве. У задержанных и их родственников отбирают всё имущество и заставляют платить многомиллионные пожертвования в фонд имени Ахмата Кадырова. По информации источников издания, среди задержанных чиновников: глава МЧС Чечни Руслан Яхъев, бывший министр лесного хозяйства Дикмагомед Мулаев, бывший вице-премьер Халид Вайханов и начальник регионального управления ГИБДД Шамхан Денилханов.