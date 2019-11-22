Половина заёмщиков в России отдаёт за кредиты 50% дохода

В 2019 году половина российских заёмщиков направляла на платежи по кредитам более 50 процентов своего ежемесячного дохода. Об этом сообщил РБК со ссылкой на расчеты Министерства экономического развития России. В прошлом году к этой группе относились 42 процента заёмщиков.

Ранее глава ведомства Максим Орешкин отмечал, что рост потребительского кредитования становится социальной проблемой и может привести к массовым неплатежам в 2021 году. По его словам, люди, которые берут кредиты для погашения других долгов, перестанут платить, банки увидят рост "плохих" кредитов, перестанут выдавать новые, и в России возникнет проблема массовых неплатежей. Его точку зрения поддерживали в Минфине.

По данным Центрального банка, почти 40 миллионов жителей России имеет хотя бы один кредит — это 54 процента работающего населения страны. В третьем квартале 2019 года 46 процентов необеспеченных кредитов предоставлялись клиентам с показателем долговой нагрузки (ПДН) выше 50 процентов. По данным Центробанка, общий долг населения по кредитам к октябрю превысил 17 триллионов рублей.

Правительство России планирует сокращение доли граждан с высоким ПДН на десять процентных пунктов ежегодно. В качестве одной из мер рассматривается принятие поправок в законодательство, дающих Банку России возможность вводить прямые количественные ограничения на выдачу некоторых кредитов. Изменения внесут до 1 июля 2020 года, отмечает издание.