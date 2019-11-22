Базовый электорат "Единой России" — женщины старше шестидесяти лет, живущие в деревнях, посёлках и провинциальных городах. Такой тезис содержится в докладе руководителя экспертного совета партии Константина Костина, подготовленного перед её съездом. С документом ознакомилась газета "Ведомости".

Такой избиратель может принести "Единой России" на выборах 25 процентов голосов, обозначено в документе. Он подготовлен на базе исследований ФОМа, ВЦИОМа и "Инсомара" В 18 процентах ситуативного электората в докладе относят избирателей, не декларирующих голосование за "Единую Россию", но готовых при определенных условиях проголосовать за неё.

Ещё 16 процентов эксперты относят к утраченному электорату, который сейчас отказывает партии в поддержке, но четверть из них все-таки могут проголосовать за "Единую Россию" в 2021 году. Это — муниципальные и государственные служащие и женщины предпенсионного возраста.

В докладе говорится, что ресурсами для роста рейтинга партии на выборах будут сохранение её базового электората и восприятие как "партии Путина" и "партии власти", пишут "Ведомости". При этом авторы отмечают, что ЕР необходимо учитывать консолидацию оппозиции против себя и неэффективность пропаганды.