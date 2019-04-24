Выборы в Мосгордуму нового созыва пройдут без участия "Единой России". Партия не будет выдвигать своих кандидатов, а всем кандидатам, поддержанным властью, будет разрешено ругать правительство и мэрию. Об этом пишет издание "Медуза" со ссылкой на источники, близкие к мэрии Москвы и руководству партии.

Все кандидаты, поддерживаемые правительством Москвы, будут баллотироваться как самовыдвиженцы. Это касается и действующих членов фракции "Единая Россия" в Мосгордуме, идущих на переизбрание. Главная причина, по которой кандидаты не будут связаны с брендом партии власти — в падении её рейтинга и проигрыше её представителей на выборах в Москве и других регионов в сентябре 2017 года.

"Выдвигать официально от ЕР — сразу уводить рейтинг в минус", — цитирует издание близкий к политическому руководству мэрии собеседник. Поддержанным властью кандидатам в ходе избирательной кампании разрешат критиковать мэрию и правительство России, утверждает издание.

Выборы в Мосгордуму запланированы на сентябрь. 45 депутатов Думы представляют интересы 7,2 миллиона столичных избирателей и, согласно законодательству, распоряжаются самым большим бюджетом среди всех субъектов России — в 2019 году он составит 2,74 триллиона рублей.