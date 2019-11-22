Семьи жертв домашнего насилия просят проверить замглавы Минюста

Родственники четырех россиянок, погибших из-за домашнего насилия, попросили министра юстиции России Александра Коновалова провести ведомственную проверку в отношении его заместителя Михаила Гальперина. Об этом "Медузе" сообщили в организации "Зона права".
Авторы письма просят проверить Гальперина «на предмет соответствия им занимаемой должности в связи с его официальной позицией по ситуации с домашним насилием в России».
Ранее в официальном ответе Министерства юстиции России Европейскому суду по правам человека, Гальперин заявил, что российское правительство не рассматривает домашнее насилие в качестве "серьезной проблемы" и считает, что его масштабы в стране "достаточно преувеличены". Среди тех, кто обратился с жалобой в ЕСПЧ была Маргарита Грачева, которой бывший муж отрубил кисти рук.
Письмо министру юстиции России подписали отцы погибших Гульназ Бадертдиновой , Анны Овчинниковой, Яны Савчук и сестра Регины Гагиевой .
- Россия является единственной из стран – членов Совета Европы, где не принят закон против домашнего насилия. За последние десять лет законопроекты о профилактике домашнего насилия вносились в Госдуму более 40 раз, но не прошли ни одного чтения. В 2017 году из российского Уголовного кодекса удалили статью за побои, а за семейное насилие ввели административную ответственность. После этого, по данным правозащитников, количество жалоб на домашнее насилие только увеличилось..
- По данным счётчика Counting Dead Women Russia, за 8 месяцев этого года от рук партнеров или мужей в России погибли 850 женщин.
- В октябре стало известно, что до конца года в Госдуму планируют внести новую версию законопроекта против домашнего насилия.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.