Семьи жертв домашнего насилия просят проверить замглавы Минюста

Родственники четырех россиянок, погибших из-за домашнего насилия, попросили министра юстиции России Александра Коновалова провести ведомственную проверку в отношении его заместителя Михаила Гальперина. Об этом "Медузе" сообщили в организации "Зона права".

Авторы письма просят проверить Гальперина «на предмет соответствия им занимаемой должности в связи с его официальной позицией по ситуации с домашним насилием в России».

Ранее в официальном ответе Министерства юстиции России Европейскому суду по правам человека, Гальперин заявил, что российское правительство не рассматривает домашнее насилие в качестве "серьезной проблемы" и считает, что его масштабы в стране "достаточно преувеличены". Среди тех, кто обратился с жалобой в ЕСПЧ была Маргарита Грачева, которой бывший муж отрубил кисти рук.

Письмо министру юстиции России подписали отцы погибших Гульназ Бадертдиновой , Анны Овчинниковой, Яны Савчук и сестра Регины Гагиевой .