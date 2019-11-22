Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Семьи жертв домашнего насилия просят проверить замглавы Минюста

Смотреть комментарии

Родственники четырех россиянок, погибших из-за домашнего насилия, попросили министра юстиции России Александра Коновалова провести ведомственную проверку в отношении его заместителя Михаила Гальперина. Об этом "Медузе" сообщили в организации "Зона права".

Авторы письма просят проверить Гальперина «на предмет соответствия им занимаемой должности в связи с его официальной позицией по ситуации с домашним насилием в России».

Ранее в официальном ответе Министерства юстиции России Европейскому суду по правам человека, Гальперин заявил, что российское правительство не рассматривает домашнее насилие в качестве "серьезной проблемы" и считает, что его масштабы в стране "достаточно преувеличены". Среди тех, кто обратился с жалобой в ЕСПЧ была Маргарита Грачева, которой бывший муж отрубил кисти рук.

Письмо министру юстиции России подписали отцы погибших Гульназ Бадертдиновой , Анны Овчинниковой, Яны Савчук и сестра Регины Гагиевой .

  • Россия является единственной из стран – членов Совета Европы, где не принят закон против домашнего насилия. За последние десять лет законопроекты о профилактике домашнего насилия вносились в Госдуму более 40 раз, но не прошли ни одного чтения.​ В 2017 году из российского Уголовного кодекса удалили статью за побои, а за семейное насилие ввели административную ответственность. После этого, по данным правозащитников, количество жалоб на домашнее насилие только увеличилось..
  • По данным счётчика Counting Dead Women Russia, за 8 месяцев этого года от рук партнеров или мужей в России погибли 850 женщин.
  • В октябре стало известно, что до конца года в Госдуму планируют внести новую версию законопроекта против домашнего насилия.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG