Московский депутат пожаловалась Путину на фонд "Ночлежка"

Депутат московского округа Беговой Зоя Андрианова обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой провести проверку фонда для бездомных "Ночлежка" на предмет соответствия статусу иностранного агента. Об этом сообщает Русская служба "Би-би-си".

В обращении, опубликованном в фейсбуке, отмечается, что жители района выступают против размещения на их территории реабилитационного центра для бездомных. "В район, находящийся в пяти километрах от Кремля, будут стекаться бездомные со всех концов города, страдающие алкоголизмом и другими зависимостями, а также инфекционными и паразитарными болезнями", - говорится в обращении.

Депутат также отмечает, что "Ночлежка" получает иностранное финансирование, а ее планы активно поддерживают российские оппозиционные СМИ и зарубежные издания.

Директор фонда "Ночлежка" Григорий Свердлин, в свою очередь, отмечает, что лишь 3 процента жителей района Беговой поставили свои подписи против центра, который планируется открыть весной следующего года.

Он также опроверг утверждение муниципального депутата о том, что центр откроется в "населенном и активно застраиваемом жильем квартале, где находятся детские дошкольные и школьные учреждения". По словам директора фонда, они выбрали место вдалеке от жилых домов между Белорусским и Савеловским вокзалами, где и так много бездомных. Другого места для центра московские власти фонду не предлагали и отклонили четыре заявки "Ночлежки" на предоставление помещения, добавил Свердлин.

Глава фонда подтвердил, что его организация получает иностранное финансирование, в первую очередь от религиозных организаций, однако отметил, что оно составляет лишь 15 процентов бюджета.

Фонд "Ночлежка" был основанв 1990 году в Санкт-Петербурге. Сотрудники организации помогают бездомным людям, среди прочего, оформить документы, найти работу, найти родственников или оспорить незаконные сделки с недвижимостью. Фонд самостоятельно ищет спонсоров. Его поддерживают многие российские знаменитости, в том числе музыканты Юрий Шевчук и Сергей Шнуров.