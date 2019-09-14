"Вы нам не нужны!" Открыть приют для бездомных не удается

Организация "Ночлежка" работает с бездомными в Санкт-Петербурге 29 лет. Но, когда она решила открыть в Москве благотворительную прачечную, идея продержалась два месяца. Местные жители выступили против настолько бурно, что организация предпочла отказаться от аренды. 12 сентября "Ночлежка" попробовала презентовать жителям уже другого района проект реабилитационного приюта для бездомных. Здесь активисты свернули диалог еще быстрее: большая часть, крича "Вас здесь не будет!", покинула зал через 50 минут.

Обсудить проект реабилитационного приюта для бездомных в центр "Благосфера" пришли руководитель "Ночлежки" Григорий Свердлин, директор московского отделения Дарья Байбакова и примерно 90 активистов района Беговой, где и планируется построить приют.

– Нам советовали не устраивать никаких встреч и просто тихо его открыть, – говорит Дарья Байбакова. – Но мы решили познакомить жителей с нашими планами. В прошлом году в Савеловском районе, когда мы хотели устроить там прачечную, мы совершили несколько ошибок и повторять их не хотим. Поэтому два месяца назад мы пообщались с главой управы Бегового, а сейчас решили поговорить с активными жителями.

Пьяные бездомные вереницей сползутся к приюту и осядут по всем ближайшим дворам

Одна из "ошибок" в Савеловском – это близость будущей прачечной к жилым домам. Именно поэтому помещение под приют искали девять месяцев. Сотрудники "Ночлежки" обошли 50 промзон и наконец в районе улицы Правды нашли помещение "убитого" детского сада, которое они планируют приспособить под приют на 20 человек и консультационный центр. Здание находится в 500 метрах от ближайшего жилого дома. Для сравнения: в Питере приют с прачечной находится в 35 метрах от домов и в 300 метрах от школы, и претензий от жителей нет. Но в районе Беговой люди нарисовали себе мрачную картину: пьяные бездомные вереницей сползутся к приюту и осядут по всем ближайшим дворам.

Григорий Свердлин с самого начала встречи попытался объяснить, что так не будет:

– У вас в сознании сразу всплывает образ грязного, плохо пахнущего человека. Но у 16% тех, с кем мы работали, высшее образование. 15% – это выпускники детдомов. Много просто одиноких стариков. 40–45% – это те, кто приехал на заработки из бедного региона, и тут его обманули работодатели. И у него сегодня есть деньги на хостел, а завтра придется на вокзале переночевать. И наша задача – помочь ему справиться с трудной ситуацией: найти работу, восстановить документы. Пьяных мы брать не будем, кормить всех – тоже…

Свердлин показал на слайдах, на что похож приют "Ночлежки" в Питере. Правительство города выделило им руину без крыши и с дырами между этажами. Теперь это милое здание с ухоженным двором. В Москве он обещает сделать так же.

– Теперь – почему мы нужны району "Беговой"?..

На этом месте аудитория саркастически засмеялась, послышались крики: "Вы нам не нужны!" Свердлин невозмутимо продолжил:

Теперь вы будете знать, куда направлять таких людей. Крики в зале: "За руку приводить, ага! На руках приносить!"

– Это место находится между двумя вокзалами. У вас очень много бездомных возле железной дороги. Проблема у вас есть. И мы можем помочь ее решить. Теперь вы будете знать, куда направлять таких людей. (Крики в зале: "За руку приводить, ага! На руках приносить!") В Питере мы можем брать в приют 50 человек, через 3–4 месяца они становятся на ноги, и таким образом в год мы помогаем вернуться в нормальную жизнь примерно 120 людям. В нашем центре будут работать соцработники и юристы. Значит, вы сможете направить к нам и одиноких стариков, и малоимущих в трудной ситуации. Мы можем помочь им вернуть пенсию, восстановить документы. Часто люди оказываются на улице просто потому, что им не помогли.

При мысли, что какие-то питерцы будут решать районные проблемы, не выдержало сердце муниципального депутата района Беговой Зои Андриановой:

– Все эти функции сегодня выполняют органы опеки: они регулярно обходят стариков и отлично справляются с проблемой! И я разговаривала с главой управы, и он сказал, что необходимости размещения такого проекта в районе нет!

В зале раздались бурные аплодисменты.

– Мы тоже общались с ним, и разрешение на этот проект он дал, у нас есть аудиозапись этого разговора, – возразила Байбакова.

– От управы! От управы кто?! – закричали в зале и из задних рядов вытолкнули к микрофону какую-то женщину.

– Я сотрудник управы, – сказала она, – и я хочу передать слова главы управы, что он на стороне жителей и против реализации этого проекта!

Овация, крики: "Ну все, можно расходиться!" Позже Дарья Байбакова сказала корреспонденту РС: "Ну а нам он сказал другое. Видите, как меняется всё…"

Последний гвоздь забил единоросс Сергей Ладочкин, член экспертного света Госдумы по ЖКХ и член Общественной палаты Москвы. Он заявил, что от лица ОП будет выступать категорически против, чтобы здание приюта было открыто в черте Москвы.

Часть бездомных давно привыкла ночевать зимой в теплых подъездах, мастерски открывая кодовые замки

На этих словах большая часть аудитории просветлела лицами и с криками "Победили!" пошла к выходу. Встреча продолжилась с оставшимися жителями, которым вроде и от идеи приюта боязно, но и бездомные надоели. Тем более что близится зима, а часть бездомных давно привыкла ночевать зимой в теплых подъездах, мастерски открывая кодовые замки.

Дарья Байбакова объяснила, почему Москва сама не может справиться с проблемой силами госструктур. Дело в том, что все государственные ночлежки и приюты рассчитаны на тех бездомных, у кого в паспорте последним местом регистрации значится Москва. Но бывших москвичей на улице – не больше 15%, остальные – приезжие. Ими занимаются в основном НКО: волонтеры движения "Даниловцы" кормят горячими обедами и консультируют, сеть приютов "Ной" дает работу и крышу над головой.

– У нас другая задача. Из нашего приюта в Питере люди возвращаются в семью, начинают сами снимать жилье. И нам не важна регистрация. И вот именно этим мы могли бы помочь московским властям… – объясняет Байбакова.

В отсутствие радикальной части активистов разговор продолжился очень спокойно и уже без оскорблений. Одна из жительниц сказала, что ей не нравится идея приюта, но и что делать, она не знает: "Я живу возле платформы. Сама им кипяток выношу и бутерброды, я же все понимаю…"

Нашлись у приюта и защитники.

– Давно я не чувствовал себя так, как в фильме "Гараж", – признался житель района Беговой Илья Кацнельсон. – Я проект поддерживаю, потому что неплохо знаком с тем, как работает третий сектор в целом. И потому что я долгое время читал посты Лизы Глинки про бомжей на Павелецком и понимаю профиль этих людей. Почти никто из них не сделал сознательный выбор в пользу бездомности. Лоханулись, их обманули, набрали кредитов, поругались с родней, кинул работодатель – что угодно. Но это не добровольный выбор… И многие из них готовы вернуться в социум, но у них нет ресурсов для этого. А государственные службы в полной мере эту проблему не решают в силу разных причин. При этом "Ночлежка" имеет колоссальный стаж и опыт, репутацию и полную прозрачность.

Согласен с ним и Кирилл Левин: "Я был бы рад, если бы мои дети знали, что у нас в районе есть такой замечательный, добрый проект. Чем нам гордиться-то еще: ипподромом и зданием ВГТРК?.."

Под конец встречи Григорий Свердлин предложил создать наблюдательный совет из жителей, которые могли бы хоть каждый день проверять, как строится приют: людей очень волновало, что вместо приюта внезапно возникнет прачечная.

– И конечно же, мы будем продолжать с вами общаться, – сказал Свердлин. – Я предложил бы выбрать самых активных жителей и продолжить диалог. Потому что нам все равно придется с этим что-то делать. Ни одно правительство города не справится с проблемой бездомности в одиночку.