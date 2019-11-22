Меценаты выкупили архив Колчака для Дома русского зарубежья

Архив адмирала Александра Колчака выкуплен для Дома русского зарубежья имени Солженицына и Государственного архива России. Часть документов будет находиться в российских частных коллекциях.

О продаже архива Колчака на аукционе Drouot в Париже стало известно в четверг, 21 ноября. Стоимость лотов составила более трёх миллионов евро. Как сообщает Дом русского зарубежья, документы были выкуплены на средства меценатов.

Всего на аукционе были представлены почти 400 лотов, среди которых письма, книги фотографии, а также рукописная декларация Временного правительства в Омске от 23 февраля 1919 года с исправлениями и дополнениями Колчака.

Дом русского зарубежья намерен организовать выставку приобретённого архива в 2020 году, к 100-летию гибели адмирала.

Ранее депутаты российской Госдумы обращались к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой выделить бюджет на приобретение архива Колчака. Министр ответил отказом, но заявил, что будет приветствовать, если лоты выкупят меценаты из России.

Дом русского зарубежья основан в 1995 году при участии общественного фонда Александра Солженицына и правительства Москвы. Организация занимается изучением культурного наследия русской эмиграции начала XX века. Дом включает в себя музей, архив, библиотеку и научно-исследовательский центр.