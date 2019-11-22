Польша экстрадировала в Россию бизнесмена Андрея Чернякова

Польша экстрадировала в Россию бывшего главу корпорации НПО "Космос" Андрея Чернякова, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой официального представителя Гепрокуратуры.

Чернякову также обвиняют в мошенничестве в сфере кредитования и невыплате заработной платы. Ранее окружной суд Варшавы разрешил экстрадицию бизнесмена, который находился в международном розыске по линии Интерпола. Чернякова задержали в Польше в октябре 2017 года. Он заявлял, что хочет, чтобы его экстрадировали в Россию.

В 2011 году корпорация Чернякова получила более 28 миллионов рублей на строительство академии дзюдо в Зеленограде. По версии следствия, бизнесмен якобы подделал акт о приеме выполненных работ, а сам объект был сдал недоделанным. С 2011 по 2012 год Черняков якобы похитил около 14 миллиардов рублей у "Банка Москвы". Также следствие считает, что с 2013 по 2014 год Черняков не выплачивал своим сотрудникам зарплату в полном объёме и задолжал и более 183 миллионов рублей.

Летом 2018 года расследовательская группа OCCRP обнаружила у Чернякова недвижимость в Дубае.