Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае, если Палата представителей примет решение о его импичменте, готов к тому, чтобы Сенат рассмотрел его дело в рамках обычной процедуры и при этом вызвал в качестве свидетелей бывшего вице-президента Джо Байдена, его сына Хантера и анонимного сотрудника спецслужб, с сообщения которого началось расследование о возможности отстранения президента от должности.

В интервью телеканалу Fox News в пятницу Трамп прокомментировал расследование о возможности его импичмента в Палате представителей Конгресса. Там накануне завершились открытые слушания, теперь материалы должны быть переданы в юридический комитет, который должен принять решение, обвинить ли Трампа в нарушении закона.

Ранее сообщалось, что республиканцы, имеющие большинство в Сенате, обсуждали возможность в случае объявления президенту импичмента не проводить процесс об отстранении Трампа от должности, а сразу отвергнуть решение нижней палаты Конгресса как политизированное. Судя по сообщениям, однако, Трамп против этой идеи. Он расчитывает предоставить доказательства своей невиновности.

Демократы подозревают Трампа в том, что он оказывал давление на власти Украины с целью нанести ущерб своему политическому оппоненту, Джо Байдену. В телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июля Трамп, в частности, говорил о необходимости расследовать деятельности компании Burisma, в совет директоров которой входил сын Байдена, а также предполагаемое вмешательство Украины в выборы в США в 2016 году. Демократы утверждают, что Белый Дом летом заморозил военную помощь Украине, чтобы добиться от неё сговорчивости. Действия президента, по мнению его критиков, могут быть квалифицированы как взяточничество, вымогательство или превышение полномочий.

Республиканцы отрицают какое-либо нарушение закона со стороны президента. Они утверждают, что речь идёт о политически мотивированной кампании.

Открытые слушания в рамках расследования об импичменте, на которых выступил ряд бывших и нынешних сотрудников администрации США, не изменили мнения большинства членов Конгресса. Демократы указывают на то, что свидетели говорили о давлении на Украину и о том, что в нём участвовал личный юрист Трампа Руди Джулиани. Республиканцы подчёркивают, что ни один из свидетелей прямо не сказал, что получал лично от Трампа указания добиваться от Украины расследований в ущерб Байдену.

Вирусный характер в Сети приобрела фотография заметок Трампа, сделанных перед брифингом в среду. Как утверждает президент, это его прямая речь об Украине: "Я ничего не хочу, я ничего не хочу, никакого quid pro quo (услуга за услугу). Скажите Зеленскому, пусть он поступит правильно".