Глава Всероссийской федерации лёгкой атлетики подал в отставку

Глава Всероссийской федерации лёгкой атлетики Дмитрий Шляхтин заявил о своей отставке. Президиум федерации её принял. Исполнять обязанности главы ВФЛА будет президент Федерации лёгкой атлетики Санкт-Петербурга Юлия Тарасенко. Она признала, что организация попала в "сложную ситуацию".

Ранее международный независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit обвинил Шляхтина, а также исполнительного директора российской федерации лёгкой атлетики Александра Паркина, в нежелании расследовать нарушение антидопинговых правил и фальсификацию документов прыгуном в высоту Даниилом Лысенко. В частности, Лысенко отказался от прохождения допинг контроля, сославшись на болезнь.

Министр спорта России Павел Колобков сообщил, что ведомственная комиссия по аккредитации примет решение о дальнейшей судьбе Всероссийской федерации лёгкой атлетики 27 ноября.