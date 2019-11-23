Глава Всероссийской федерации лёгкой атлетики подал в отставку

Глава Всероссийской федерации лёгкой атлетики Дмитрий Шляхтин заявил о своей отставке. Президиум федерации её принял. Исполнять обязанности главы ВФЛА будет президент Федерации лёгкой атлетики Санкт-Петербурга Юлия Тарасенко. Она признала, что организация попала в "сложную ситуацию".
Ранее международный независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit обвинил Шляхтина, а также исполнительного директора российской федерации лёгкой атлетики Александра Паркина, в нежелании расследовать нарушение антидопинговых правил и фальсификацию документов прыгуном в высоту Даниилом Лысенко. В частности, Лысенко отказался от прохождения допинг контроля, сославшись на болезнь.
Министр спорта России Павел Колобков сообщил, что ведомственная комиссия по аккредитации примет решение о дальнейшей судьбе Всероссийской федерации лёгкой атлетики 27 ноября.
- В августе прошлого года чемпион мира по прыжкам в высоту в залах Даниил Лысенко был отстранен от участия в международных соревнованиях. Вместе с ним временное отстранение наложили на Шляхтина, Паркина, члена правления ВФЛА и президента федерации легкой атлетики Московской области Артура Карамяна, антидопингового координатора ВФЛА Елену Иконникову, старшего администратора Елену Орлову и тренера Лысенко Евгения Загорулько.
- В 2016 году членство ВФЛА в Международной федерации лёгкой атлетики было приостановлено также из-за допингового скандала. Российских легкоатлетов отстранили от участия в летних Олимпийских играх. Источники издания Sunday Times утверждают, что теперь их могут отстранить и от участия в Олимпийских играх 2020 года в Токио.
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