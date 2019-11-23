Отравление болгарского бизнесмена Гебрева: появились новые сведения

Издание The Insider и расследовательская группа Bellingcat опубликовали выводы своего расследования, приведшего к раскрытию имён всех сотрудников ГРУ, которые пытались отравить болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева. Расследование проведено совместно с немецким изданием Der Spiegel.

Ранее The Insider и Bellingcat уже писали о причастности сотрудников ГРУ к отравлению нервно-паралитическим веществом болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева, его сына и коллеги.



28 апреля 2015 года во время приёма, устроенного для своих партнёров, Емельян Гебрев почувствовал недомогание и через считанные минуты потерял сознание. Находившиеся вокруг участники приёма помогли немедленно госпитализировать хозяина мероприятия. Примерно в то же время те же симптомы почувствовал его сын, находящийся в другой части города, а также директор компании Гебрева, который тоже находился далеко. Единственное, что объединяло всех троих, — утром они были в своем офисе, находившемся в здании отеля "Орбита" в Софии.



Позже (уже в 2019 году) следователи идентифицировали на записях видеокамер, установленных на парковке отеля, офицера ГРУ Дениса Сергеева (оперативное имя — Сергей Федотов). Того самого Сергеева, который прибыл в Британию вместе с «Бошировым» и «Петровым» в день отравления Скрипалей. Лаборатория Хельсинкского университета, специализирующаяся на химическом оружии, смогла обнаружить в организме Гебрева следы двух органофосфатов, которые свидетельствовали о том, что предпринимателя пытались убить нервно-паралитическим веществом, относящимся к семейству "Новичка". Вопросы о том, кто стоял за покушением, отпали сами собой. Однако, как удалось выяснить The Insider, Bellingcat и Der Spiegel, Сергеев был не единственным исполнителем плана – в операции, судя по имеющимся данным, участвовало не менее семи сотрудников ГРУ.



В публикации на сайте The Insider говорится, что группа отравителей посещала Болгарию трижды. В феврале 2015-го года в группу входили: Сергей Федотова (реальное имя — Денис Сергеев), Сергей Павлов (Сергей Лютенко) и Георгий Горшков (Петр Борисов). Через семь дней пребывания в Болгарии (с 15 по 22 февраля), им на смену прибыли Ивана Лебедев (Иван Терентьев), Николай Кононихин (Николай Ежов) и Алексей Никитин (Алексей Калинин). Примерно через неделю им на смену прибыл Владимир Попов (Владимир Моисеев), известный по своему участию в неудачной попытке переворота в Черногории. Он пробыл в Болгарии еще 5 дней — с 6 по 11 марта.



Второй приезд группы совпал с отравлением. Федотов, Павлов и Горшков прибыли 24 апреля и улетели в день покушения — 28-го.



Третий раз Федотов прилетел в компании с Данилом Степановым (Данилом Капраловым) 23 мая. Они провели в Болгарии еще неделю, причем в последние два дня к ним присоединился еще Горшков. Именно в мае Гебрев вновь почувтствовал ухудшение самочувствия и вновь попал в госпиталь.

Расследователи отмечают также закономерность в оформлении паспортов: они выпускаются сериями, где номера идут последовательно один за другим.



Конспираторы из ГРУ, по всей вероятности, решили учесть опыт предыдущих разоблачений и стали заменять фотографии и некоторые другие данные в паспортных файлах для прикрытия своих личностей. Но, как иронично замечают авторы нынешней публикации, лучше бы они этого не делали: в мужских паспортных файлах теперь оказались женские фотографии.

Причину отравления Гебрева ещё предстоит установить, пока она точно не ясна даже для самой жертвы. Как отмечают участники независимого расследования, компания Гебрева занимается экспортом вооружений, но не в таких масштабах, чтобы это могло стать большой проблемой для Кремля. Гебрев действительно поставлял вооружения Грузии во время войны 2008 года, но доля оружия в общем объёме поставок в Грузию из Болгарии не превышала 10 процентов.