Проезд на МЦД сделали бесплатным на две недели после жалоб москвичей

Проезд по Московским центральным диаметрам (МЦД) в течение ближайших двух недель будет бесплатным. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Это было сделано, по словам мэра, "для более тщательной наладки билетной системы".

При этом Собянин не уточнил, связано ли это с жалобами пассажиров на не работающие на станциях валидаторы билетов.

Кроме того, по его словам, в рабочие дни МЦД воспользовались свыше полумиллиона человек, связи с чем власти решили увеличить количество вагонов на обеих линиях. На первой ветке МЦД это сделают в течение 15 дней, на второй в поездах будет по 10-11 вагонов с 25 ноября.

Ранее поступали жалобы на то, что на многих станциях не работали валидаторы, новые поезда оказались короче обычных 12-вагонных электричек на пять вагонов, а их вместимость – почти на две тысячи человек меньше. В Центральной пригородной пассажирской компании неработающие валидаторы связали с пиковой нагрузкой, а проблему вместимости новых поездов пообещали решить запуском дополнительных составов.

Московские центральные диаметры – так мэрия города назвала обновленные маршруты главных направлений пригородных электричек. Пока запущены направления D1 – от Лобни до Одинцова и D2 – от Нахабина до Подольска. Всего же в планах властей открыть пять диаметров. Утверждается, что движение на них будет почти такое же частое, как в метро.

В 2016 году во время запуска Московского центрального кольца первый месяц линия также работала бесплатно, "чтобы собрать предложения и замечания москвичей". Но решение об этом было принято до запуска пассажирского движения, а не после.