В Приморье суд освободил из-под домашнего ареста cвидетелей Иеговы

В Приморском крае суд освободил из-под домашнего ареста четырех Свидетелей Иеговы. В их числе Ольга Опалева, у которой полтора месяца назад случился инсульт в конвойном автомобиле . Все это время она носила электронный браслет на здоровой ноге. Об этом сообщил сайт "Свидетели Иеговы в России".
Вместе с Опалевой суд отказал в продлении домашнего ареста Алексею Трофимову, Ольге Панюте и Дмитрию Малёванному. Суд признал голословным довод следствия о том, что подозреваемые могут скрыться. Уголовные дела об экстремизме были заведены в отношении Свидетелей Иеговы в ноябре 2018 года после обысков в их квартирах.
10 октября во время конвоирования Опалевой стало плохо в конвойном автомобиле. Ее госпитализировали с инсультом. 23 октября парализованную Опалеву выписали из больницы под домашний арест несмотря на то, что она едва могла передвигаться по квартире.
В день выписки из больницы был задержан её сын. По предварительной информации, его также обвиняют в экстремизме.
- В 2017 году Верховный суд России признал религиозную организацию "Свидетели Иеговы" экстремистской, запретив её деятельность на территории страны.
- Сотни Свидетелей Иеговы в России подверглись уголовному преследованию, десятки были приговорены к реальным срокам заключения по обвинению в организации экстремистской деятельности. Многие из арестованных верующих жаловались на пытки и издевательства во время допросов.
- В декабре 2018 года Владимир Путин на встрече с членами президентского Совета по правам человека назвал признание Свидетелей Иеговы экстремистами "чушью", заявив, что они тоже христиане и преследовать их не за что.
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