В Приморье суд освободил из-под домашнего ареста cвидетелей Иеговы

В Приморском крае суд освободил из-под домашнего ареста четырех Свидетелей Иеговы. В их числе Ольга Опалева, у которой полтора месяца назад случился инсульт в конвойном автомобиле . Все это время она носила электронный браслет на здоровой ноге. Об этом сообщил сайт "Свидетели Иеговы в России".

Вместе с Опалевой суд отказал в продлении домашнего ареста Алексею Трофимову, Ольге Панюте и Дмитрию Малёванному. Суд признал голословным довод следствия о том, что подозреваемые могут скрыться. Уголовные дела об экстремизме были заведены в отношении Свидетелей Иеговы в ноябре 2018 года после обысков в их квартирах.

10 октября во время конвоирования Опалевой стало плохо в конвойном автомобиле. Ее госпитализировали с инсультом. 23 октября парализованную Опалеву выписали из больницы под домашний арест несмотря на то, что она едва могла передвигаться по квартире.

В день выписки из больницы был задержан её сын. По предварительной информации, его также обвиняют в экстремизме.