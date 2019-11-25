В Нижегородской области 29 школьников отравились газом

В Нижегородской области из Вадской средней школы в понедельник госпитализировано 29 учеников и трое учителей с признаками отравления газом. Об этом сообщает ТАСС.

Врачи оценивают состояние 10 детей, как средней степени тяжести, остальных, как лёгкой степени тяжести. По информации агентства, причиной отравления мог стать выброс примеси одоранта на газораспределительной станции, расположенной неподалёку.

В феврале этого года один из детских садов в Кемеровской области был опечатан из-за превышения уровня радиоактивного газа радон.