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Уволенный по делу Голунова полицейский перешёл на новую работу

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Бывший сотрудник московской полиции Акбар Сергалиев, который был уволен после задержания журналиста Ивана Голунова, стал главой департамента предотвращения потерь в службе безопасности сети магазинов "Красное и белое". Об этом сообщает "МБХ медиа".

По словам источников издания, на новой должности Сергалиев будет устанавливать лиц, причастных к хищению товара из магазинов — как посетителей, так и сотрудников.

24 ноября о новом месте работы Сергалиева без указания источников писал "Омбудсмен полиции".

В самом "Красном и белом" сообщения о назначении Сергалиева пока не прокомментировали.

Иван Голунов – специальный корреспондент издания "Медуза" – был задержан сотрудниками полиции 6 июня, его обвинили в распространении наркотиков. Он заявил, что наркотики ему подбросили. После активной общественной кампании в защиту Голунова МВД закрыло дело. Проводивших задержание полицейских уволили. Трое из них обратились в суд, чтобы добиться восстановления. Двоим суд отказал. Сергалиев в суд не обращался.

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