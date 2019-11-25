Бывший министр ЖКХ Михаил Мень станет новым главой "Российского экологического оператора", говорится в поступившем в РБК комментарии заместителя председателя правительства Алексея Гордеева. "В отношении новой кандидатуры на пост генерального директора правительство приняло решение назначить на эту должность Михаила Меня. В настоящее время идет процесс его оформления", –​ заявил Гордеев.

По словам Гордеева, практика работы РЭО за прошедший год показала, что "масштаб задач, связанных с созданием новой отрасли обращения с отходами, помимо верхнеуровневых управленческих и технологических навыков требует от руководства компании более качественной и публичной работы с людьми, а также с региональными и муниципальными властями".

Предыдущий руководитель РЭО Денис Буцаев ушел в отставку на прошлой неделе. На этом посту он не проработал и года. Собеседники РБК связывали отставку Буцаева с нехваткой аппаратного веса: он не смог добиться оперативного выделения средств на поддержку отрасли от Минфина. Нового главу РЭО тот же собеседник характеризовал как "очень опытного чиновника в сфере ЖКХ с опытом работы и в министерстве, и в проблемных, и в благополучных регионах".

Михаил Мень восемь лет был губернатором Ивановской области. С 2013 по 2018 год он возглавлял министерство ЖКХ, а после перешел на должность аудитора в Счетную палату.

РЭО – госкомпания, которая курирует всю систему обращения с твердыми коммунальными отходами в стране. Она была создана указом президента в январе 2019 года. На создание госкомпании выделено более 75 миллиардов рублей. В сфере ее деятельности – работа региональных операторов по вывозу отходов, участие в концессионных соглашениях, привлечение инвесторов.

Так называемая мусорная реформа стартовала в России с 1 января 2019 года. В соответствии с ней регионы обязаны принять территориальные схемы обращения с мусором. Вместе с этим местные власти должны выбрать оператора по вывозу и переработке отходов конкурсным путем.

До Буцаева в начале ноября в отставку ушел куратор мусорной реформы в Минприроды – заместитель министра Владимир Логинов. Буцаев рассказывал, что реализация мусорной реформы столкнулась с проблемами. В их числе – неплатежи граждан и юридических лиц за вывоз мусора: в отдельных регионах до 70% компаний не платили за вывоз отходов.

Проблем у мусорной реформы много. Компании, отвечающие за обращение с отходами, с самого начала столкнулись с неплатежами – не могут получить деньги за свою работу ни с населения, ни с компаний. Решить проблему помогло бы открытие доступа операторам отходов к персональным данным граждан или предоставление информации из баз других поставщиков коммунальных услуг.

Высоки риски банкротства операторов в Новгородской, Курской, Магаданской, Вологодской областях, Республиках Бурятия и Дагестан, признал РЭО 14 ноября. Он объяснял это не только неплатежами, но также несбалансированными тарифами и заниженными нормативами накопления отходов, принятыми органами исполнительной власти регионов.