Минприроды: 16 регионам России может грозить "мусорный коллапс"

В шестнадцати регионах России существует угроза "мусорного коллапса". Об этом заявил глава Министерства природных ресурсов Дмитрий Кобылкин.

Он поручил руководству субъектов федерации принять исчерпывающие меры для предотвращения кризисных ситуаций. Разрешать спорные вопросы нужно без вреда для населения, подчеркнул министр.

По данным Минприроды, "мусорный коллапс" может произойти в таких субъектах федерации, как Республика Алтай и Алтайский край, Бурятия, Вологодская область, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Красноярский край, Курская область, Магаданская область, Новгородская область, Новосибирская область, Северная Осетия, Томская область, Республика Тыва, Челябинская область.

По мнению Дмитрия Кобылкина, к мусорному коллапсу могут привести "два или три дня бездействия".

Глава ведомства похвалил власти города Бийск в Алтайском крае, которые ввели режим чрезвычайной ситуации из-за возникновения проблем с вывозом мусора.

Кобылкин также заявил, что российское законодательство позволяет местным властями привлекать муниципальные и государственные предприятия, если в регионе нет собственного мусорного оператора, или если он перестал работать.