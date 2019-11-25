Комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от Олимпиады-2020

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому этой организации отстранить Россию на четыре года от международных соревнований. Об этом сообщает газета New York Times.

Агентство ТАСС отмечает, что в случае принятия рекомендации российские спортсмены смогут участвовать в летних Олимпийских играх 2020 года в Токио, выступая только под нейтральным флагом.

23 ноября Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства WADA рекомендовал признать Российское антидопинговое агентство РУСАДА не соответствующим стандартам антидопингового кодекса. Об этом сообщалось на сайте WADA.

Вопрос о судьбе РУСАДА будет решаться на заседании исполкома WADA 9 декабря. Если российское агентство будет признано не соответствующим стандартам, это будет означать, что, по всей вероятности, российская сборная не будет допущена на Олимпиаду в Токио в 2020 году – подобно тому, как её не допустили на зимние Олимпийские игры в 2018 году после допингового скандала, который привёл к дисквалификации РУСАДА. На Игры тогда допустили только отдельных российских спортсменов, выступавших под нейтральным флагом.