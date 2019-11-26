В Москве прошёл пикет против домашнего насилия

В Москве в понедельник вечером несколько сотен человек собрались на согласованный властями пикет в поддержку закона против домашнего насилия.

Собравшиеся держали плакаты : "Выноси сор из избы — спасай свою жизнь", "14 000 женщин в год гибнет от домашнего насилия. Проблема преувеличена?", "Молчание не защищает нас!", "Мой отец бил мою мать, мне все ещё страшно", "Нас ещё не убили, а мы пришли", напоминая об ответах полиции на жалобы пострадавших от домашнего насилия : "Когда убьют, тогда и приходите". Эта фраза стала метафорой отношения общества к жертвам бытового насилия.

Большинство плакатов было нарисовано от руки. На акции не было звуковой аппаратуры - чтобы всем было слышно, лозунги повторяли хором. В частности, они скандировали лозунг "Тюрьма или смерть - это не выбор", отсылая к свежему исследованию, согласно которому 79 процентов женщин, отбывающих наказание за умышленное убийство, совершили преступление, защищая себя.

Ранее российский Минюст дал официальный ответ на вопросы Европейского суда по правам человека о проблеме домашнего насилия в России. В нём власти признали существование бытового насилия в российских семьях, однако заявили, что его масштабы "преувеличены".