В Москве прошёл пикет против домашнего насилия

В Москве в понедельник вечером несколько сотен человек собрались на согласованный властями пикет в поддержку закона против домашнего насилия.
Собравшиеся держали плакаты : "Выноси сор из избы — спасай свою жизнь", "14 000 женщин в год гибнет от домашнего насилия. Проблема преувеличена?", "Молчание не защищает нас!", "Мой отец бил мою мать, мне все ещё страшно", "Нас ещё не убили, а мы пришли", напоминая об ответах полиции на жалобы пострадавших от домашнего насилия : "Когда убьют, тогда и приходите". Эта фраза стала метафорой отношения общества к жертвам бытового насилия.
Большинство плакатов было нарисовано от руки. На акции не было звуковой аппаратуры - чтобы всем было слышно, лозунги повторяли хором. В частности, они скандировали лозунг "Тюрьма или смерть - это не выбор", отсылая к свежему исследованию, согласно которому 79 процентов женщин, отбывающих наказание за умышленное убийство, совершили преступление, защищая себя.
Ранее российский Минюст дал официальный ответ на вопросы Европейского суда по правам человека о проблеме домашнего насилия в России. В нём власти признали существование бытового насилия в российских семьях, однако заявили, что его масштабы "преувеличены".
- Россия является единственной из стран – членов Совета Европы, где не принят закон против домашнего насилия. За последние десять лет законопроекты о профилактике домашнего насилия вносились в Госдуму более 40 раз, но не прошли ни одного чтения. В 2017 году из российского Уголовного кодекса удалили статью за побои, а за семейное насилие ввели административную ответственность. После этого, по данным правозащитников, количество жалоб на домашнее насилие только увеличилось.
- В октябре стало известно о новой версии законопроекта. Его планируют внести в Госдуму до конца 2019 года. В середине ноября в него после рекомендаций ЕСПЧ добавили понятие "преследование". Под ним предлагается понимать любые действия, из-за которых потенциальная жертва может испытывать страх за свою безопасность.
- По данным МВД, с января по сентябрь 2019 года в России было совершено более 15 тысяч преступлений против женщин в области семейно-бытовых отношений.
- По данным счётчика Counting Dead Women Russia, с начала этого года от рук партнеров или мужей в России погибли 1200 женщин.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.