Суд разрешил следить за людьми через системы распознавания лиц

Савеловский районный суд Москвы разрешил следить за москвичами с помощью видеокамер, используя технологию распознавания лиц, так как это происходит без вмешательства в частную жизнь. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на мотивировочную часть решение суда по иску гражданской активистки Алёны Поповой.

Жительница Москвы обратилась в суд с требованием запретить распознавание лиц городскими системами видеонаблюдения. Попова считает, что действия московского правительства незаконны, поскольку сведения, позволяющие установить личность гражданина, относятся к биометрическим данным. Кроме того, власти нарушают статьи Конституции России, гарантирующие право на частную жизнь. 6 ноября Савёловский суд Москвы отклонил иск Поповой.

Мотивировочная часть решения суда была опубликована 25 ноября. В ней, в частности, говорится, что система видеонаблюдения использует технологии распознавания лиц, но не позволяет установить личность человека. Система только сравнивает изображение, поступающее с видеокамер, с фотографией, предоставленной правоохранительными органами. Алгоритмы могут выявить совпадение лишь с определённой долей вероятности (65%), а персональные данные департаменту не передаются. Поэтому видеоизображения не могут считаться биометрическими персональными данными, делает вывод суд.