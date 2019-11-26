Суд разрешил следить за людьми через системы распознавания лиц

Савеловский районный суд Москвы разрешил следить за москвичами с помощью видеокамер, используя технологию распознавания лиц, так как это происходит без вмешательства в частную жизнь. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на мотивировочную часть решение суда по иску гражданской активистки Алёны Поповой.
Жительница Москвы обратилась в суд с требованием запретить распознавание лиц городскими системами видеонаблюдения. Попова считает, что действия московского правительства незаконны, поскольку сведения, позволяющие установить личность гражданина, относятся к биометрическим данным. Кроме того, власти нарушают статьи Конституции России, гарантирующие право на частную жизнь. 6 ноября Савёловский суд Москвы отклонил иск Поповой.
Мотивировочная часть решения суда была опубликована 25 ноября. В ней, в частности, говорится, что система видеонаблюдения использует технологии распознавания лиц, но не позволяет установить личность человека. Система только сравнивает изображение, поступающее с видеокамер, с фотографией, предоставленной правоохранительными органами. Алгоритмы могут выявить совпадение лишь с определённой долей вероятности (65%), а персональные данные департаменту не передаются. Поэтому видеоизображения не могут считаться биометрическими персональными данными, делает вывод суд.
- Система распознавания лиц заработала в Москве в 2017 году. В мае этого года мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил об установке в городе двухсот тысяч камер с функцией распознавания лиц. В случае реализации идеи система видеонаблюдения в Москве станет крупнейшей в мире после Китая.
- В бюджете Москвы на 2019 год на городскую систему видеонаблюдения выделено семь с половиной миллиардов рублей, еще 6 миллиардов заложено на общегородские центры обработки данных. Доступ к камерам, помимо правоохранительных органов, дали Федеральной службе судебных приставов.
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