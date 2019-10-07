Москвичка просит суд запретить систему распознавания лиц на улицах

Жительница Москвы Алёна Попова обратилась в суд с требованием запретить распознавание лиц городскими системами видеонаблюдения. Об этом газете "Ведомости" рассказал юрист "Роскомсвободы" Саркис Дарбинян, который представляет интересы москвички в суде.

Попова считает, что действия московского правительства незаконны, поскольку сведения, позволяющие установить личность гражданина, относятся к биометрическим данным, а их обработка возможнатолько при наличии письменного согласия. Кроме того, действия властей нарушают статьи Конституции России, гарантирующие право на частную жизнь.

Попова подала иск после того, как в 2018 году суд оштрафовал её на 20 тысяч рублей за одиночный пикет у здания Государственной думы. При рассмотрении дела суд изучил видео с уличной камеры наблюдения, где показано 32-кратное увеличение изображения с фиксацией на лице Поповой.

Проект "Роскомсвобода", как пишет газета, начал сбор подписей в поддержку законодательного или судебного запрета технологии распознавания лиц.

Система распознавания лиц заработала в Москве в 2017 году. В мае этого года мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал установку в городе двухсот тысяч камер с функцией распознавания лиц. В случае реализации идеи система видеонаблюдения в Москве станет крупнейшей в мире после Китая.