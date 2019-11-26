Ещё один участник "московского дела" подал иск к властям

Бывший обвиняемый по "московскому делу" Сергей Абаничев подал иск с требованием выплатить ему 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование. Об этом сообщает глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков в телеграм-канале.

Иск к Министерству финансов России подан в Тверской суд Москвы.

25-летнего Сергея Абаничева обвинили в массовых беспорядках за то, что он на акции 27 июля в Москве якобы бросил в полицейского банку. Защита настаивала, что это был бумажный стаканчик и что Абаничев бросил его на асфальт. Он находился под арестом в течение месяца.

3 сентября Следственный комитет России прекратил уголовное преследование пятерых обвиняемых по "московскому делу", в том числе Сергея Абаничева. В ведомстве заявили, что в действиях обвиняемых отсутствует состав преступления.

Вчера иск о компенсации к властям подал другой бывший обвиняемый по "московскому делу", Алексей Миняйло. Он требует выплатить ему полтора миллиона рублей за незаконное уголовное преследование.

Так называемое "московское дело", возбуждённое после акции 27 июля в поддержку независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму, правозащитники считают политически мотивированным, открытым с целью "оказать давление на потенциальных участников протестных акций и запугать их".