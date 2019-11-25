Участник "московского дела" подал к властям иск о компенсации

Бывший обвиняемый по "московскому делу" Алексей Миняйло подал иск о компенсации к властям. Он требует от Министерства финансов России выплатить ему полтора миллиона рублей за незаконное уголовное преследование. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на адвоката Алана Гамазова.

Миняйло был задержан 27 июля, когда в Москве проходила несогласованная с властями акция за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Волонтёра штаба Любови Соболь обвинили в участии в массовых беспорядках и поместили в СИЗО. Ряд СМИ и знакомые активиста подтвердили, что в митинге он не участвовал.

26 сентября Басманный суд Москвы освободил Алексея Миняйло из-под ареста. Судья заявил, что в материалах дела нет признаков массовых беспорядков и доказательства участия в них подсудимого. Уголовное преследование было прекращено.

Миняйло участвует в пикетах с требованием прекратить преследование всех обвиняемых по "московскому делу", которое он и другие гражданские активисты считают политически мотивированным.