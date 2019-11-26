Число желающих уехать из России молодых людей достигло 53 процентов

Из России в настоящее время хотели бы эмигрировать 53 процента граждан в возрасте от 18 до 24 лет. Этот показатель достиг максимума с 2009 года. Об этом свидетельствуют данные сентябрьского опроса "Левада-центра". Минимум желающих уехать молодых людей был зафиксирован после аннексии Крыма Россией в мае 2014 года – около 20 процентов. С тех пор эта цифра увеличивалась. Резкий – сразу на 16 процентных пунктов – рост пришелся на период с мая по сентябрь 2019 года, отмечают социологи.
В среднем число потенциальных эмигрантов составляет 21 процент. Среди обеспеченных россиян (это те, кто могут позволить себе покупку товаров длительного пользования) хотят выехать за рубеж на постоянное место жительства – 28 процентов.
Основная причина, которая заставляет задуматься об эмиграции респондентов всех возрастов, – беспокойство за будущее детей. На втором месте – экономическая обстановка, на третьем – высокое качество медицинского обслуживания за рубежом и политическая обстановка в России. Желающие уехать за рубеж говорят о том, что дела в России идут в неправильном направлении (56 процентов), многим стыдно за происходящее в стране.
Среди тех, кто задумывался о переезде, 73 процента не одобряют деятельность Владимира Путина. Одновременно среди потенциальных эмигрантов о готовности участвовать в политической жизни России говорят 39 процентов, а в среднем – 23 процента россиян.
- По данным опроса Gallup за 2018 год, опубликованным в апреле, каждый пятый россиянин хотел бы эмигрировать при появлении такой возможности. Среди россиян в возрасте до 49 лет доля готовых к эмиграции достигла 44 процентов.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя результаты этого опроса, заявил, что количество американцев, которые хотят эмигрировать из США, гораздо больше, чем одна пятая часть.
- Ранее в феврале он назвал невысокой готовность 41 процента молодых россиян к эмиграции по данным опроса "Левада-центра". По мнению Пескова, результаты исследований социологов об эмиграционных настроениях в обществе носят достаточно абстрактный характер.
- В январе издание "Проект" опубликовало исследование, согласно которому власти в шесть раз занижают число уехавших из России. Журналисты сравнили данные Росстата за 2017 год со статистикой принимающих стран и выяснили, что Россия занимает третье место в мире по общему числу эмигрировавших. Всего за третий срок президентства Владимира Путина, только по, вероятно, заниженной оценке Росстата, из страны уехали 1 миллион 700 тысяч человек.
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