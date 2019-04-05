Кремль прокомментировал данные Gallup о желании россиян эмигрировать

Количество американцев, которые хотят эмигрировать из США, гораздо больше, чем одна пятая часть. Так прокомментировал результаты опроса американского института общественного мнения Gallup пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Накануне Gallup опубликовал данные, согласно которым каждый пятый россиянин хотел бы эмигрировать при появлении такой возможности. Среди россиян в возрасте до 49 лет доля готовых к эмиграции достигла 44 процентов.

По мнению Пескова, в желании эмигрировать нет ничего необычного. "Кто-то предпочитает более подвижный образ жизни, кто-то менее подвижный образ жизни", – сказал Песков. К результатам исследований по этой теме "нужно относиться с известными допусками", отметил он и добавил, что эти данные Кремль не беспокоят.

Ранее в феврале Песков назвал невысокой готовность 40 процентов молодых россиян к эмиграции по данным опроса "Левада-центра". По мнению Пескова, результаты исследований социологов об эмиграционных настроениях в обществе носят достаточно абстрактный характер.

В пятницу Песков прокомментировал и данные исследования Росстата о том, что треть российских семей не может позволить себе купить необходимое по сезонам количество обуви. В Кремле по-прежнему не понимают, почему ведомство уделило особое внимание именно покупкам обуви, и считают эти исследования скорее академическими, чем прикладными, сказал Песков.

В январе издание "Проект" опубликовало исследование, согласно которому власти в шесть раз занижают число уехавших из России. Журналисты сравнили данные Росстата за 2017 год со статистикой принимающих стран и выяснили, что Россия занимает третье место в мире по общему числу эмигрировавших. Всего за третий срок президентства Путина из страны уехали 1,7 миллиона человек только по, вероятно, заниженной оценке Росстата.

В июле 2018 года ВЦИОМ публиковал опрос, согласно которому больше 30 процентов россиян хотят уехать из страны. Это максимум за пять лет по опросам этой компании.

В России сейчас свыше 19 миллионов человек, чей доход ниже прожиточного минимума – 10 213 рублей. Согласно новому "майскому указу" президента Путина, Россия должна к 2024 году добиться снижения уровня бедности.