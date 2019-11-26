Защита просит суд изменить меру пресечения Владимиру Емельянову

В Мещанский суд Москвы рассматривает дело Владимира Емельянова – одного из участников акции 27 июля в поддержку независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму. Емельянова обвиняют в применении неопасного для жизни насилия в отношении представителя власти.

По версии следствия, Емельянов, "реализуя внезапно возникший преступный умысел" схватил сотрудника Росгвардии за форму и потянул его на себя, "лишая тем самым представителя власти свободы передвижения и причиняя физическую боль".

На заседании суда 26 ноября Емельянов признал, что схватил полицейского за бронежилет, но не хотел причинить ему боль, а просто пытался помочь задержанному, которого бойцы Росгвардии избивали дубинками.

Самого Емельянова задержали 14 октября, через два дня суд арестовал его и отправил в СИЗО. У Емельянова нет родителей, до ареста он содержал бабушку и прабабушку.

В ходе судебного заседания защита Емельянова заявила несколько ходатайств, в том числе - об изменении ему меры пресечения и о возвращении дела в прокуратуру.

По мнению адвокатов, документы по делу - рапорты, видеоматериалы – были получены незаконно. Большая часть доказательств была сформирована до того, как в отношении Емельянова было возбуждено уголовное дело, заявила защита.

Прокуратура попросила суд отклонить ходатайства. Судья объявила перерыв.

Правозащитный центр "Мемориал" признал Владимира Емельянова политическим заключенным.

Само "московское дело", возбуждённое после акции 27 июля, правозащитники считают политическим.