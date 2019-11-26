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"Коммерсантъ" рассказал о смене однокурсников Путина среди владельцев тюменского НПЗ

Ильгам Рагимов (слева) был однокурсником Путина, а теперь — совладелец одной из крупнейших российских компаний

Бывший однокурсник президента России в Ленинградском государственном университете, партнёр группы "Киевская площадь" Ильгам Рагимов мог получить долю в расположенном Тюмени Антипинском нефтеперерабатывающем заводе. Он был одной из крупнейших частных компаний в России, но сейчас проходит процедуру банкротства. Из состава акционеров компании исчез другой однокурсник Путина — Николай Егоров.

О новых совладельцах НПЗ пишет сегодня газета "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники. По их утверждению, Рагимов — один из конечных бенефициаров компании, купившей акции завода. При этом установить это наверняка невозможно, так как совладельцы спрятаны через цепочку офшорных компаний на Каймановых и Британских Виргинских островах.

/**/ /**/ Михаил Шеломов
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По расчетам "Коммерсанта", доля Рагимова в НПЗ не превышает 7,4 процента. Контрольный пакет, по данным издания, консолидировал бывший старший вице-президент ЛУКОЙЛа Валерий Субботин. Ещё 32 процента акций принадлежат Сбербанку, 9,6 процента — Государственной нефтегазовой компании Азербайджанской республики.

  • Антипинский НПЗ до недавнего времени принадлежал компании "Новый поток" Дмитрия Мазурова и его партнеру Владимиру Калашникову. В декабре 2018 года у завода начались проблемы с оборотным капиталом, в мае 2019-го НПЗ попросил признать себя банкротом. Мазуров обвиняется в мошенничестве, по версии кредиторов, он похитил из предприятия около 600 миллионов долларов, писал журнал Forbes. Сам бизнесмен свою вину отрицает и утверждает, что банкротство компании преднамеренно провели в пользу "Сбербанка".
  • Ильгам Рагимов учился вместе с Путиным в ЛГУ. В интервью "Sputnik Азербайджан" он говорил, что регулярно встречается с президентом. Его основной известный бизнес в России — доля в группе "Киевская площадь", которая включает ТЦ "Европейский" неподалёку от центра Москвы, бывшую гостиницу "Украина" и ряд рынков. В 2019 году компания заняла 74 место в списке крупнейших российских частных компаний по версии Forbes с выручкой 140 миллиардов рублей.

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