Бывший однокурсник президента России в Ленинградском государственном университете, партнёр группы "Киевская площадь" Ильгам Рагимов мог получить долю в расположенном Тюмени Антипинском нефтеперерабатывающем заводе. Он был одной из крупнейших частных компаний в России, но сейчас проходит процедуру банкротства. Из состава акционеров компании исчез другой однокурсник Путина — Николай Егоров.

О новых совладельцах НПЗ пишет сегодня газета "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники. По их утверждению, Рагимов — один из конечных бенефициаров компании, купившей акции завода. При этом установить это наверняка невозможно, так как совладельцы спрятаны через цепочку офшорных компаний на Каймановых и Британских Виргинских островах.

По расчетам "Коммерсанта", доля Рагимова в НПЗ не превышает 7,4 процента. Контрольный пакет, по данным издания, консолидировал бывший старший вице-президент ЛУКОЙЛа Валерий Субботин. Ещё 32 процента акций принадлежат Сбербанку, 9,6 процента — Государственной нефтегазовой компании Азербайджанской республики.