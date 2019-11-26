Президент России Владимир Путин в ходе телемоста со школьниками и учителями рассказал о недавней встрече с руководителями и основными акционерами "Яндекса". Встреча, по его словам, прошла "буквально два дня назад". На прошлой неделе компания сообщила, что разработала новую структуру управления, которая позволит государству контролировать её стратегические решения.

На слова Путина обратила внимание газета "Ведомости". Путин не привёл подробностей встречи, в пресс-службе "Яндекса" не стали комментировать её газете. На сайте Кремля информации об этой встрече нет.

На прошлой неделе, 18 ноября, "Яндекс" сообщил о создании новой структуры управления компанией. Для управления поисковиком будет создан специальный фонд,, который сможет блокировать любые сделки с более чем десятью акциями компании и назначать в совет директоров двух человек, согласованных с Кремлём.

При совете директоров "Яндекса" будет сформирован комитет общественного интереса, в который войдут основатель и крупнейший акционер компании Аркадий Волож и два назначенных от власти директора. Без его единогласного одобрения нельзя будет принимать решения, которые власти посчитают связанными с национальной безопасностью.

Кроме того, будут предприняты специальные меры, чтобы у российских представителей всегда было большинство в совете директоров. Волож же обязуется передать принадлежащие ему акции в семейный траст и не продавать их два года.

20 декабря проголосовать за это решение будет предложено акционерам "Яндекса". Компании необходимо одобрение владельцев 75 процентов голосующих акций. 57 процентами владеют Волож, сооснователи и первые сотрудники компании, писали "Ведомости" в октябре 2018 года.

Волож сообщал, что обсуждал новую структуру управления с сотрудниками администрации президента и чиновниками правительства. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков утверждал, что поисковик предупредил Кремль о новой структуре, но не согласовывал её.