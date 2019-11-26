Пражский район спорит с посольством РФ о памятнике "власовцам"

Муниципалитет пражского района Ржепорые считает вмешательством во внутренние дела этого района опубликованное в понедельник заявление посольства России в Чехии, в котором содержалась критика планов установки памятника бойцам Русской освободительной армии генерала Андрея Власова.

В заявлении муниципалитета говорится, что послу России Александру Змеевскому, как и президенту Владимиру Путину, в районе Ржепорые не будут рады, и подчёркивается, что этот район был 6 мая 1945 года освобождён именно бойцами РОА.

Посольство России отреагировало на заявления главы муниципалитета Ржепорые Павла Новотного о том, что в районе будет установлен памятник РОА. В заявлении посольства утверждается, что армия Власова "являлась коллаборационистским вооруженным формированием, созданным нацистским руководством Третьего рейха". Установка памятника "власовцам", по мнению посольства, будет нарушением вердикта Нюрнбергского трибунала и конвенции ООН.

Павел Новотный объясняет свою идею установить памятник тем, что именно бойцы РОА под руководством генерала Сергея Буняченко 6 мая освободили от нацистов Ржепорые и западные районы Праги, придя на помощь Пражскому восстанию. В боях с немцами погибли около 200 "власовцев".

Новотный, представитель правой Гражданской демократической партии, известен бескомпромиссной антикоммунистической позицией и резкой критикой российских властей. Маршала Ивана Конева, памятник которому ранее власти другого района - Прага 6 - решили перенести, он называл "чудовищем", виновным в военных преступлениях. Против Новотного в Чехии сейчас открыто уголовное дело - он написал в твиттере, что следует "повесить" депутата парламента Чехии от коммунистов Зденека Ондрачека за его поездку в так называемую "ДНР". В последние дни Новотному был посвящен ряд критических сюжетов на российских федеральных каналах.

Муниципалитет района Ржепорые будет обсуждать идею установки памятника бойцам РОА 16 декабря. Район расположен на юго-западе Праги, в нём живёт около 4,5 тысяч человек.