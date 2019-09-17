"Кровавый маршал" или освободитель? Что будет с памятником Коневу в Праге

Вечером в понедельник житель чешского города Брандис-над-Лабем Михал Шульц приковал себя цепью к постаменту статуи советского маршала Конева в Праге. Этот памятник в последние две недели находится в центре внимания как чешских политиков, так и российских чиновников. В конце минувшей недели депутаты района Прага 6 проголосовали за его демонтаж и перенос в музей. Президент Чехии Милош Земан назвал это решение позором, поскольку уверен, что вместо Конева построят гаражи; из России грозят санкциями, а инициаторы переноса памятника предлагают на его месте поставить другой монумент освободителям города в 1945 году.

Михал Шульц рассказал журналистам, что его дед воевал во время Второй мировой войны, поэтому он считает, что памятник советскому маршалу должен остаться на своем месте. По его словам, "фигура маршала, может быть, и противоречива, но советские войска помогли освободить много людей от фашизма". На фейсбук-странице Шульца нет никакой информации, свидетельствующей о его интересе к российской политике или истории. Он следит за матчами американской баскетбольной лиги, является футбольным фанатом клуба "Спарта" и любит хоккей. Еще одним объяснением его акции у памятника Коневу, по словам самого Шульца, является память о его дедушке, воевавшем во время Второй мировой войны.

Одиночный пикет у памятника Коневу – не первая демонстрация, состоявшаяся у его подножия за последние две недели.

В конце августа постамент скульптуры неизвестный полил красной краской, а на самом памятнике оставил надпись "Нет кровавому маршалу! Не забудем". Власти Праги 6 тогда отказались очищать памятник: на странице главы районной администрации Ондржея Коларжа в фейсбуке появился пост о том, что нужно искать новое решение в отношении памятника советскому маршалу Коневу:

"Видно, что снова наступил август (21 августа – годовщина вторжения войск стран Варшавского договора в Чехословакию, – прим. РС), потому что Конев снова красный. Так происходит каждый год. За его чистку, ремонт и реставрацию за последние годы мы потратили сотни тысяч крон из бюджета Праги 6… Будем снова договариваться с россиянами и снова предложим им, чтобы они забрали памятник, например, на территорию посольства. Добавлю, что если они не начнут идти на конструктивный диалог, а с их стороны я услышу лишь фразу застойных времен "о переписывании истории" – Конев останется таким, как сейчас".

После этого вокруг памятника появились строительные леса с брезентом, полностью закрывшим статую. Это произошло 2 сентября – свое решение власти Праги 6 объяснили тем, что хотят защитить статую от вандалов. Тем не менее, в этот день у памятника собрались две демонстрации: одна, с советскими флагами, – противников решения, вторая – его сторонников.

Затем, 12 сентября, депутаты районного совета Праги 6 приняли решение убрать статую с площади Интербригады, где она сейчас находится. В решении депутатов говорится о том, что она будет передана в музейную коллекцию, а в ближайшее время будет объявлен тендер на памятник освободителям Праги в конце Второй мировой войны, который будет установлен на том же месте, где сейчас находится памятник советскому маршалу. В тот день, когда депутаты принимали решение о переносе памятника Коневу, под зданием администрации Праги 6 собрались две демонстрации, организованные крайне правой чешской партией "Альянс народных сил". Некоторые активисты пришли с флагами "ДНР". Среди них был и Иржи Черногорский, сорвавший брезент, которым памятник закрыли после того, как его разрисовали. На заседании в администрации района Прага 6 выступали и чешские коммунисты, которые впоследствии обратились к правительству, чтобы оно не допустило переноса памятника.

"Решительно возражаем против планов по переносу памятника И.С.Коневу, реализацию которых будем рассматривать как ненадлежащее выполнение чешской стороной своих обязательств по Договору о дружественных отношениях и сотрудничеству между Российской Федерацией и Чешской Республикой от 1993 года. Ожидаем от чешской стороны мер по скорейшему выправлению ситуации", – так в посольстве России в Чехии отреагировали на решение о переносе памятника.

В Москве же член Совета Федерации Сергей Цеков, на которого наложены западные санкции в связи с аннексией Крыма Россией (Цеков был депутатом Верховной рады Украины от Крыма в начале 90-х, и за призывы к сепаратизму ему был запрещен въезд в Крыма до аннексии полуострова Россией. – прим. РС) призвал ввести "туристические санкции" в отношении Чехии.

В защиту Конева выступил и Милош Земан. Президент Чехии при этом не против, чтобы статуя была размещена на территории одного из военных объектов Праги. Его слова критиковал глава Праги 6 Ондржей Коларж: "Считаю недопустимым, чтобы утверждения главы государства полностью совпадали с мнением представителей российского государства. Это явное доказательство коллаборационизма с чужим правительством на самом высоком уровне нашей политики", – написал он в фейсбуке. Коларж заявил, что считает "мудрым и предупредительным" предложение, сделанное дочерью маршала Конева Натальей, однако пока не получил никакого письменного предложения от нее.

Дочь маршала Конева в интервью "Настоящему времени" рассказала, что согласна с тем, чтобы статуя была перенесена на военное кладбище, где похоронены советские солдаты, погибшие во Второй мировой войне, однако она категорически против, чтобы памятник оказался в одном из музеев тоталитаризма. Еще один вариант – вернуть Конева на родину: "Некоторые говорят: "Вот, это так ужасно". Но, с другой стороны, наши войска ушли из Европы, мы их провожали, мы здесь их встречали, когда они возвращались в Советский Союз, с цветами, с уважением. Почему маршал не может вернуться домой, как это когда-то и бывало?"

Памятник маршалу Коневу в Праге не впервые становится предметом ожесточенных споров. Два года назад рядом с ним тоже собирались демонстранты – в связи с тем, что на облицованном базальтовыми плитами основании депутаты районного совета решили установить табличку с указанием на другие операции, в которых принимал участие Конев, и о его роли в них: о Венгерском восстании 1956 года (он командовал этой операцией), о Берлинском кризисе 1961 года (он выступал за возведение Берлинской стены) и вводе войск стран Варшавского договора в Чехословакию в 1968 году (по одной из версий историков, он консультировал командирование в момент планирования операции "Дунай"). Против этой объясняющей таблички наряду с чешскими коммунистами выступило и посольство России в Чехии. Тем не менее, ее в итоге установили взамен старой, рассказывавшей исключительно о роли маршала в освобождении Праги в 1945 году, так как он командовал Первым украинским фронтом.

Сегодня памятник Коневу является символом освобождения Праги в 1945 году, однако жители города, поднявшие еще до появления советских войск Пражское восстание, опирались на помощь Первой пехотной дивизии Русской освободительной армии, которой командовал Андрей Власов. 5 мая командующий дивизией генерал-майор Сергей Буняченко подписал с восставшими соглашение о совместной борьбе против, как было сказано в этом документе, "фашизма и большевизма", после чего войска РОА вошли в Прагу и помогли не только взять под контроль аэропорт "Рузыне", но и отбить подход войск СС с юга. Советские войска появились в Праге уже после того, как был подписан Акт о капитуляции Германии – ранним утром 9 мая. Это, видимо, одна из причин, почему власти Праги 6 хотят вместо маршала Конева установить памятник, который напоминал бы обо всех обстоятельства освобождения тогда столицы Чехословакии в 1945 году.

В прошлые годы памятник неоднократно становился местом проявления недовольства не только политикой СССР по отношению к Чехословакии, но и нынешней политикой России: после аннексии Крыма и начала войны в Донбассе на постаменте написали белой краской "Хайль, Путин?".

Пражские события напоминают о ситуации, которая сложилась более десяти лет назад в связи с решением властей Эстонии перенести на военное кладбище так называемого бронзового солдата – памятник воинам Советской армии, погибшим при освобождении Таллина. Этот памятник находился на одной из центральных площадей столицы Эстонии и был установлен на месте захоронения тринадцати погибших советских солдат. В апреле 2007 года в Таллине начались столкновения между сторонниками и противниками переноса монумента – после того, как началась эксгумация тел на месте захоронения. В них в том числе принимали участие активисты эстонского движения "Ночной дозор", деятельность которого внезапно началась после начала переноса захоронения и после того, как это произошло, – прекратилась, а также движения "Наши", кураторами которого были глава Федерального агентства по делам молодёжи Василий Якеменко и заместитель главы Администрации президента России Владислав Сурков.