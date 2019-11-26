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Фонд бывшей жены Путина заработал за год 157 миллионов рублей

Людмила Путина

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Фонд "Центр развития межличностных коммуникаций", который курирует бывшая жена президента России Владимира Путина Людмила, заработал за 2018 год 157 миллионов рублей. Организация сдаёт недвижимость в центре Москвы компании, которая пересдаёт её государственному банку ВТБ и компании микрозаймов "КарМани", в которой, по информации СМИ, также имеет долю бывшая супруга президента. Об этом сообщает "Собеседник".

За 2018 года фонд потратил семь миллионов рублей, которые получил от иностранных источников. Компания "Меридиан", которая арендует у фонда недвижимость и сдаёт её в субаренду, а также контролирует долю бывшей жены Путина в "КарМани", заработала за 2018 год 262 миллиона рублей.

По информации "Собеседника", Людмила Шкребнева (девичья фамилия Путиной) владеет компанией "Интерьерсервис", которой в свою очередь принадлежит компания "Меридиан". Она в 2018 году получила 7-процентную долю в кипрском офшоре Carmoney CY LTD, владеющем российской компанией "Кармани". "Меридиан" стал совладельцем компании в 2018 году. По итогам четвертого квартала того же года организация впервые вышла в прибыль, а затем смогла за год увеличить портфель, пишет "Собеседник".

  • Владимир Путин был женат на Людмиле Шкребневой 30 лет, у супругов родились две дочери. В 2013 году Путин сообщил о разводе. В 2016 году "Собеседник" писал о новом браке Людмилы – с предпринимателем Артуром Очеретным. В Кремле личную жизнь главы государства и его бывшей жены предметно не комментируют.
  • В 2017 году журналисты Центра по исследованию коррупции и организованной преступности обнаружили принадлежащую Очеретному виллу на берегу Атлантического океана во Франции. Её стоимость составляет около шести миллионов евро, при этом бизнес-проекты Очеретного особого успеха не имели, отмечало издание. Позднее дом был заброшен, сообщал телеканал "Дождь". Предположительно – из-за слишком активного внимания журналистов.

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