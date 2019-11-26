Фонд бывшей жены Путина заработал за год 157 миллионов рублей

Фонд "Центр развития межличностных коммуникаций", который курирует бывшая жена президента России Владимира Путина Людмила, заработал за 2018 год 157 миллионов рублей. Организация сдаёт недвижимость в центре Москвы компании, которая пересдаёт её государственному банку ВТБ и компании микрозаймов "КарМани", в которой, по информации СМИ, также имеет долю бывшая супруга президента. Об этом сообщает "Собеседник".

За 2018 года фонд потратил семь миллионов рублей, которые получил от иностранных источников. Компания "Меридиан", которая арендует у фонда недвижимость и сдаёт её в субаренду, а также контролирует долю бывшей жены Путина в "КарМани", заработала за 2018 год 262 миллиона рублей.

По информации "Собеседника", Людмила Шкребнева (девичья фамилия Путиной) владеет компанией "Интерьерсервис", которой в свою очередь принадлежит компания "Меридиан". Она в 2018 году получила 7-процентную долю в кипрском офшоре Carmoney CY LTD, владеющем российской компанией "Кармани". "Меридиан" стал совладельцем компании в 2018 году. По итогам четвертого квартала того же года организация впервые вышла в прибыль, а затем смогла за год увеличить портфель, пишет "Собеседник".