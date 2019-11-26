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Студент МГУ рассказал о том, что его пытали сотрудники ФСБ

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Студент первого курса МГУ Марат Нигматулин, которого обвиняют в оправдании терроризма, заявил о том, что его пытали двое сотрудников ФСБ. Об этом сообщает телеканал "Дождь".

По словам студента, двое мужчин, которые представились сотрудниками ведомства требовали от него явки с повинной. Они избили его и силой затащили его в один из залов университетской библиотеки. Там один из нападавших достал нож и заявил, что будет резать Нигматулину руки каждый раз, когда тот будет "неправильно" отвечать на его вопрос. По словам студента, ему нанесли 22 пореза. В травмпункте повреждения подтвердили. Нигматулин утверждает, что предполагаемые сотрудники ФСБ угрожали убить его семью, если он не напишет явку с повинной.

Студент написал заявление о случившемся в полицию и на имя ректора МГУ Виктора Садовничего.

В 2018 году в отношении Марата Нигматулина завели уголовное дело об оправдании терроризма. После массового убийства в керченском колледже он приклеил на здание управления Филевского парка листовку, в которой говорилось, что ответственность за произошедшее берёт на себя организация "Революционные школьники". По словам студента, он сделал это, чтобы произвести впечатление на одноклассницу. Организация был им выдумана. В декабре 2018 года его Нигматулина поместили под домашний арест. Спустя полгода арест заменили на запрет определенных действий.

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