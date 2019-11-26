ЕСПЧ признал законным запрет заместительной терапии в России

Европейский суд по правам человека отклонил жалобу трёх россиян на запрет в России лечения наркозависимости с использованием метадона и бупренорфина.

В своём иске, поданном ещё несколько лет назад, Алексей Курманаевский, Иван Аношкин и Ирина Абдюшева заявляли, что имеющееся в России лечение им не помогает и просили применить в отношении них заместительную терапию, при которой используют препараты, содержащие опиоиды.

В иске они также указали, что Всемирная организация здравоохранения считает заместительную терапию "лучшей из существующих" мер в борьбе с употреблением героина. По данным ВОЗ, её эффективность, несмотря на все риски, в разы превосходит принятую в России детоксикацию с последующими психологическими тренингами.

ЕСПЧ мотивировал отказ удовлетворить жалобу россиян тем, что российские власти своими действиями не нарушили их прав. В постановлении суд сослался на российского судью Дмитрия Дедова, который, вынося своё решение, отметил, что "хотя заместительная терапия героиновой зависимости может привести к снижению заболеваемости ВИЧ, легализация одного вида наркотиков для борьбы с другим видом может "привести к хаосу", особенно в условиях России - с её большой территорией, коррупцией и частыми приговорами за распространение наркотических веществ".

"Решение удовлетворить жалобу заявителей на доступ к метадону не позволило бы привести в равновесие интересы личности и общественные интересы", - резюмировал судья.

Комментируя решение ЕСПЧ, один из подававших жалобу, Алексей Курманаевский, признался, что расстроен им. При этом он считает его "ожидаемым". Курманаевский призвал наркозависимых россиян уезжать в те страны, где применяется заместительная терапия.

Сам он в 2017 году вместе с женой переехал в Израиль. По его словам, с февраля 2019 года к нему применяют метадоновую терапию и "она дает положительные результаты". Кроме того, в Израиле ему оформили инвалидность. "Все выходцы из российского детокса априори считаются здесь жертвами насилия", - пояснил Курманаевский.

Издание "Медуза" отмечает, что в России подавший жалобу в ЕСПЧ состоял на учете в наркодиспансере с 1997 года. В течение последующих двадцати лет он он многократно, но безуспешно, пытался добиться права на заместительную терапию через российский суд.

Одновременно с этим он был судим за подделку рецептурных бланков, чтобы получать наркотические вещества в аптеке, и 23 раза подвергался детоксикации в попытках бросить наркотики. После процедур Курманаевский несколько раз пытался пройти второй этап лечения, принятый в России - реабилитацию, однако на неё всегда были очереди, и он срывался. В итоге за годы наркозависимости Курманаевский заразился ВИЧ и гепатитом С, а от передозировки умерла его первая жена.

Отдельно Курманаевский рассказал "Медузе", что после подачи жалобы в ЕСПЧ руководство российского фонда "Здоровая страна", в котором он работал, пыталось с помощью шантажа заставить его отказаться от иска и объявить, что он был подан исключительно ради наживы. Курманаевский не согласился - и был, по его словам, сразу же уволен.

Ещё одна россиянка, подавшая жалобу в ЕСПЧ, Ирина Абдюшева, не дождавшись решения суда уехала на Украину, где заместительная терапия разрешена.