Кипрская газета: начата процедура лишения Дерипаски гражданства Кипра

Кипрская газета "Политис" сообщила о том, что в число граждан России, в отношении которых начата процедура лишения кипрского гражданства, вошёл бизнесмен Олег Дерипаска, а также его сын и дочь.

В материале "Политис" фамилия бизнесмена приведена как "Дерибаска". Других источников, подтверждающих данные газеты, пока нет, представитель Дерипаски не комментировали сообщение.

"Политис" ссылается на решение кипрского правительства о лишении гражданства 26 человек, которые ранее получили кипрские паспорта в обмен на крупные инвестиции. Эта программа вызывала критику Евросоюза и её условия были в последнее время существенно ужесточены. "Политис" приводит ещё несколько имён из списка, в том числе россиян Владимира Столяренко и Александра Бондаренко. Это бывшие топ-менеджеры "Еврофинанс Моснарбанка", которые объявлены в международный розыск по делу о мошенничестве в банковской сфере, связанному с делом полковника ФСБ Кирилла Черкалина.

Ранее Reuters сообщал о решении властей Кипра лишить 26 человек гражданства - утверждалось, что речь, как правило, идёт о людях, в отношении которых в других странах возбуждены дела или идёт расследование. Утверждалось, что в списке 9 россиян, "Политис" приводит не все имена.

"Политис" подчёркивает, что власти Кипра сделали только первый шаг к лишению гражданства. Решение правительства может быть оспорено в нескольких инстанциях, в том числе в суде, и процесс лишения гражданства может затянуться.