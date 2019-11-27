Осенью Москва потратила 850 млн рублей на вывоз опавших листьев

Мэрия Москвы этой осенью потратила более 850 миллионов рублей на сбор и вывоз опавшей листвы с газонов. Об этом говорится в расследовании журналиста "Медузы" Ивана Голунова со ссылкой на контракты государственного бюджетного учреждения "Жилищник" во всех муниципальных районах города.

При этом, как отмечает издание, напрямую вывоз листьев в закупках не указан. При публикации контрактов на уборку листьев на портале госуслуг чиновники созданного по приказу мэрии "Жилищника" используют различные эвфемизмы. В Северо-Западном округе это называется "случайный мусор", который, согласно документам, в этом округе образуется только в осенний период. В Юго-Западном — "отходы, образующиеся в результате уборки дворовых территорий". В Юго-Восточном округе листву предпочитают называть "растительными отходами". Только в Западном округе столицы прямо называют услугу — вывоз смёта и листвы с территории района.

Правила осеней уборки листьев были утверждены в 2002 году тогдашним мэром Москвы Юрием Лужковым. По этим правилам опавшую листву коммунальщики должны убирать в радиусе 25 метров от магистралей, 10 метров от улиц и пяти метров от дворовых проездов и дорожек. Однако на практике, как пишет "Медуза", листву чаще всего собирают со всего двора. Чиновники уверяют, что опавшие листья представляют угрозу безопасности горожан, например, засоряя водостоки.

Экоактивисты заявляют, что убирать опавшие листья с газонов нельзя – это вредит растениям. Департамент мэрии по природопользованию и охране окружающей среды поддерживал горожан в спорах об уборке листьев, призывал писать им жалобы на нарушения и грозил штрафами коммунальщикам за незаконную уборку. Однако "Медузе" не удалось узнать, заплатило ли хоть одно районное предприятие "Жилищника" такой штраф.