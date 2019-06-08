Гирлянды для Собянина. Одно из расследований Ивана Голунова

Российский журналист-расследователь, корреспондент издания "Медуза" Иван Голунов, арестованный в Москве по подозрению в "покушении на сбыт" наркотиков, остается под стражей. Вечером 8 июня в суде прокурор потребовал для Голунова двух месяцев ареста. Журналист отрицает обвинения и заявляет, что наркотики ему подбросили. Коллеги Голунова связывают его преследование с его профессиональной деятельностью. С разрешения издания "Медуза" мы публикуем одно из расследований Ивана Голунова, появившееся в начале 2017 года. Злоупотребления властей Москвы – одна из главных профессиональных тем Ивана.

12 января «Медуза» опубликовала материал о том, сколько денег правительство Москвы потратило на городскую иллюминацию по случаю новогодних праздников и какие компании распределили между собой эти деньги. Теперь спецкору «Медузы» Ивану Голунову удалось выяснить, что закупочная цена одного из самых заметных декорационных элементов – гирлянд на Тверской в форме фужеров – была завышена приблизительно в пять раз, а появились они на несколько дней раньше, чем был заключен контракт на их установку.

Фонари в начале улицы Тверской к Новому году украсили световыми конструкциями, похожими на фужеры с шампанским. За 64 «бокала» город заплатил 143,4 миллиона рублей. Большая часть этих денег досталась компании «Форум». Она принадлежит Ольге Керецман, адвокату «СМП-банка», которым владеют миллиардеры Аркадий и Борис Ротенберги. Итоги конкурса подвели 19 декабря, а контракт с «Форумом» был подписан 21-го. На поставку и установку бокалов, согласно контракту, было отведено два дня (как уже сообщала «Медуза», в штате компании «Форум» работает три человека).

Вместе с детьми и Дедом Морозом мэр Москвы зажег праздничные огни над столицей

Ко времени подведения итогов конкурса «бокалы» на Тверской уже установили. Еще 16 декабря мэр Москвы Сергей Собянин на Тверской площади открыл новогодний фестиваль «Путешествие в Рождество». «Вместе с детьми и Дедом Морозом мэр Москвы зажег праздничные огни над столицей, нажав на символическую кнопку», сообщала пресс-служба мэрии. Судя по фотографиям, размещенным на сайте мэрии, символическая кнопка также зажгла «фужеры с шампанским», которыми были декорированы фонари вдоль Тверской. Днем позже агентство «Москва», принадлежащее мэрии, разместило видео с работающими фонарями.

Согласно тендерной документации, для создания «бокалов» должны быть использованы гирлянды Champs Élysées производства французской компании Blachere Illumination. В каждом «бокале» на Тверской были использованы гирлянды FL216W-CE; стоимость одной, согласно прайс-листу производителя, составляет 1750 евро (с учетом доставки в Россию и оптовой скидки).

«Медуза» подсчитала общую стоимость декорирования одного «фужера» на Тверской. Для каждого из них использовались три гирлянды (общая стоимость – 5250 евро), которые закрепляются на кронштейн (1200 евро), декорированный 40 снежинками-блестками (600 евро).

Аналогичные конструкции «бокалов» с 2015 года устанавливаются около столичных торговых центров «Мега». Стоимость «бокалов» вместе с установкой и демонтажем в 2015 году составила около ста тысяч рублей, а ежегодные затраты на установку и демонтаж конструкции составляют около 20 тысяч рублей, сообщил «Медузе» представитель торгового центра.

Если предположить, что «Форуму» монтаж и демонтаж обошелся во столько же, получается, что общие затраты на один бокал составили примерно 475 тысяч рублей (евро переведены в рубли по курсу ЦБ на 19 декабря, когда подвели итоги тендера). По результатам тендеров каждый из 64 «бокалов» обошелся столичному бюджету в 2 241 630 рублей.

Каждый из 64 «бокалов» обошелся столичному бюджету в 2 241 630 рублей

В рамках обычной процедуры департамент экономической политики и развития города Москвы проводил экспертизу того, насколько адекватна начальная сумма тендера на «бокалы». В заключении сказано, что цена была определена на основе коммерческих предложений, полученных от компаний «Эдлайн», «Мелтион» и «Промстройэнергосервис»; причем по результатам экспертизы начальная цена была снижена «в рабочем порядке» почти на 10 процентов (сами коммерческие предложения в тендерной документации отсутствуют).

Согласно приказу Минэкономразвития, приоритетный метод определения начальной цены тендера – сопоставление рыночных цен и анализ рынка. Запрос о цене потенциальным поставщикам, как это произошло с «фужерами», направляется, если необходимый товар ранее не закупался государством. Как рассказал «Медузе» эксперт по госзакупкам Экспертного совета при Правительстве РФ Георгий Сухадольский, рекомендуется направлять запросы не менее чем пяти поставщикам.

Ни «Мелтион» (занимается «предоставлением услуг в области ликвидаций последствий загрязнений»), ни «Промстройэнергосервис» (основной вид деятельности — строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения) никогда не участвовали ни в одном из конкурсов на городскую иллюминацию в Москве. Зато в них участвовал «Эдлайн», получивший в 2016 году подрядов более чем на 1,2 миллиарда рублей. Один из владельцев «Эдлайна» Алексей Холинов также владеет 40 процентами акций «Мелтиона»; остальное принадлежит Виктору Екимову, бывшему главе предприятия «Гормост», в тендерах которого наиболее активен «Промстройэнергосервис». «Хотя закон четко не регламентирует, у каких компаний можно запрашивать коммерческие предложения, занимаются ли они данной деятельностью или имеют общих владельцев, здравый смысл никто не отменял», – говорит Сухадольский.

В самом основном тендере на гирлянды «фужеры» ни одна из ;этих трех компаний не участвовала; на него была подана одна заявка – от «Форума». Компания «Эдлайн», впрочем, победила еще в двух тендерах, связанных с проектом, – на поставку кронштейнов для гирлянд и на четыре дополнительных «бокала» (в обоих конкурсах «Эдлайн» также был единственным участником).

В каталоге Blachere Illumination «Медуза» также обнаружила деревья из «сказочного леса», устроенного на улице Кузнецкий Мост. Одно такое изделие, согласно прайс-листу, стоит 10 490 евро (676 404 рубля), включая доставку в Россию. При проведении тендеров на закупку 112 деревьев начальная цена была выше в почти три раза – каждое из них стоило более 1,8 миллиона рублей. Победителем тендеров на поставку «деревьев» вновь стала компания «Форум».