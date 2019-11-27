Заместителем Беглова стал бывший глава охраны дачи Путина

В Санкт-Петербурге заместителем губернатора города Александра Беглова стал бывший глава охраны резиденции президента России Владимира Путина. Валерий Пикалев будет руководить администрацией главы города и отвечать в правительстве за безопасность.

Во время заседания некоторые депутаты попытались возразить назначению Пикалева на должность заместителя администрации губернатора. По их мнению, в руководстве города "перебор бывших сотрудников правоохранительных структур".

Перед заседанием Законодательного собрания журналистов "Фонтанки", "Эха Москвы в Петербурге", "ЗакС.Ру" и депутатов фракции "Справедливая Россия" не пустили на встречу с кандидатами на должность вице-губернаторов, в числе которых был Пикалев. Об этом пишет издание "ЗакС.Ру".

Ранее Пикалев возглавлял управление "В" Службы безопасности президента России. Структура, входящая в Федеральную службу охраны, занимается, в частности, охраной резиденции Владимира Путина на Валдае. После работы в службе безопасности президента Пикалев перешел в органы исполнительной власти. Он работал вице-губернатором Ленинградской области и заместителем главы правительства в Новгородской области.