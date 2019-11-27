"Приговор российскому спорту". В Сети - о санкциях за допинговый скандал

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) может на четыре года отстранить Россию от международных соревнований из-за подозрений в подмене данных спортсменов в базе Московской антидопинговой лаборатории. Если такое решение будет принято, это будет значить, что Россия пропустит по меньшей мере две Олимпиады, летнюю 2020 года в Токио и зимнюю 2022 года в Пекине - те из спортсменов, кого допустят на эти соревнования, смогут участвовать в них только под нейтральным флагом. Кроме того, на время действия санкций на Россию могут наложить запрет по проведению международных спортивных мероприятий.

Наталья Геворкян

Интересно, что 9 декабря в Париже саммит Нормандской четверки и в тот же день исполком WADA вынесет в Париже же решение по РУСАДе, то есть в известном смысле в присутствии Путина.

Александр Рыклин

Только представьте, какие вопросы будут задавать Путину на итоговой пресс-конференции... Ждем с нетерпением!

Кроме того, Комитет по соответствию WADA рекомендовал признать Российское антидопинговое агентство РУСАДА не соответствующим стандартам антидопингового кодекса. Многие комментаторы считают, что исполком WADA наверняка последует всем рекомендациям Комитета по соответствию и примет максимально жесткое по отношению к России решение. О поддержке всех перечисленных мер уже заявил Международный олимпийский комитет. К радости от того, что махинаторы могут наконец-то получить по заслугам, в комментариях примешивается досада за честных спортсменов, для которых в ближайшие годы будут закрыты многие двери.

Андрей Мальгин

Все это последствия махинаций на гибридной сочинской олимпиаде и последующих нелепых попыток скрыть очевидное.

Глеб Морев

Парадокс, но больше всего дивизий оказалось у ВАДА

Сергей Медведев

Здравствуй, жопа, новый год! Это решение ожидалось, Ганус не случайно бил во все колокола, машина спортивного правосудия ехала медленно, но верно -- и теперь это звучит как смертный приговор российскому спорту, который почти наверняка устоит на исполкоме ВАДА 9 декабря. Россия не будет представлена на Летних ОИ в Токио в 2020г., Зимних ОИ в Пекине в 2022г. и прочих крупных международных соревнованиях. Атлеты будут ездить под нейтральным флагом по индивидуальным приглашениям. В истории спорта вообще не было такого позорного глобального бана для целой нации, будет поставлен крест на целом поколении атлетов, и из этой ямы мы будем выбираться как минимум десятилетие -- спорт высших достижений стоит на многолетних макроциклах. Вот что происходит, когда целой отраслью начинает рулить орден моченосцев -- токсичный след "триумфа" в Сочи тянулся и разрастался, и теперь он разрушил организм изнутри, как раковая опухоль. Можно, конечно, надеяться на новогоднее чудо о помиловании, но боюсь, что нас ждет катастрофа, слишком нагло и топорно все было сделано, как с Боингом или Скрипалями, только тут на путинской ухмылке не прокатит. Поздравляю РФ с очередным самострелом.

Кстати, спорт -- интересная и передовая индустрия. Здесь не работает хваленый суверенитет и силовой подъем с колен, и наоборот, работает международный правовой режим. Обладай мы хоть всем ядерным потенциалом планеты и сиди хоть всей жопой на пяти стульях в Совбезе ООН, никто все равно не позовет нас на ОИ. Можно, конечно, голосить о происках, устроить первенство водокачки на суверенной территории и наплодить олимпийских чемпионов по версии Басманного суда (уже есть такие экземпляры). Но это не поможет, спорт интернационален куда больше, чем сфера безопасности, культуры и даже чем интернет -- даже диктаторам неинтересно соревноваться с самими собой и нужен внешний мир. Спорт в данном случае выступает моделью для того, как должно работать международное право для страны, систематически нарушающей правила.

Михаил Козырев

Какое позорище для моей страны...

Сколько искалеченных спортивных карьер...

Но иностранным агентом станем я и ты.

Кирилл Лятс

Ну к этому позору мы привыкли. Захотели блеснуть в Сочи - до сих пор блестим

Александр Куниловский

Кажется, что в этой истории нет политики. Банально получили по заслугам, т.е.по бесстыжим путинским щщам. То, что в начале 2000-х казалось вставанием с колен, с 2003-го начало превращаться в бесконечный мучительный испанский стыд. Пьяные выходки Ельцина - невинный детский лепет по сравнению с тем невероятным позором, которым путин покрывает себя и, к сожалению, Россию уже второе десятилетие.

Бесконечный фейспалм.

Лариса Предигер

Думаю, это не последний привет от последствий иглы 'вставание с колен' и 'великая держава', на которую тогда так мощно сажали народ

Николай Травкин

Пробирки с мочой, офицеры ФСБ, подмена проб, скандал и отстранение от Олимпиады-2018. Удар по государственному самолюбию, допинг признали, утёрлись, поклялись, приняли меры и вроде бы всё успокоилось… И вот опять!!!

Не, ну а чё?! Мы же самые крутые! Мы вас всех на этом… как его… ну, на нём самом и вертели! Довертелись, теперь грозят не только от Олимпиад, но и от остальных международных турниров отключить.

И не сами санкции обещаемые страшны. К санкциям мы привыкли, Медведев даже гордится ими. А это как в детстве. Вместе в разные игры играли, мяч гоняли и один против правил сотворил исподтишка пакость какую то, а его уже предупреждали. И в этот раз не ругали, не поколотили, а просто сказали: "больше не приходи, мы с тобой больше не играем"

Валентин Домбровский

Смотрели вчера парфёновскую "Намедни" про 1959-й год. Там рассказывали про руководителя Рязанской области, который устроил тамошней сельскохозяйственной отрасли развлечение в духе "3-хлетний план по сдаче мяса за год". В итоге выкосили всю скотину и этого всё равно не хватило на исполнение таких грандиозных планов - пришлось завозить мясо из соседних областей и заниматься приписками, но план таки "выполнили". Очевидно, что после таких развлечений даже простой годовой план выполнить стало затруднительно.

То же самое мы имеем в данной ситуации - на игры в Сочи, персональный проект Путина, были брошены все силы - победы нужны были всеми правдами и неправдами... и даже каким-то знаком выглядит то, что именно после них всё пошло <вразнос>.

Можно сколько угодно говорить про "заговор пиндосов" и про то, что "они просто нам завидуют". Пусть даже Россия невиновна по всем статьям обвинения и всё это сплошные наговоры (во что я не верю). В любом случае то, что происходит сейчас, результат всей международной политики путинского режима, которая была безнадёжно провалена "гениями" типа Лаврова.

Александр Рыклин

Я вот думаю - если наши комитетчики даже анализы мочи не могут подменить так, чтобы их не поймали за руку, на что они вообще годятся?

Игорь Свинаренко

Идя своим особым путем, разве не должна Россия <игнорировать> иностранных недовольных? Ну, по логике. Вада, шмада -- <ну их>! Пусть свои олимпиады засунут себе в жопу. И к тому же это замечательный повод чтоб прикрыть большой спорт, эту глупую вредную вещь, которая засирает пиплу мозги. Физкультура -- другое дело! Пусть будет. Играй себе с соседями в футбол или бегай вокруг дома, <отлично>! Вон ГДР увлекалась золотыми медалями и допингом, и где она теперь! То-то же. 30 лет как она покойница. А то <вон> с голой жопой и с золотыми медалями. Собачкам это можно, но мы-то! Кстати можно еще проводить гонки корги на джетах!

Максим Журило

Это очень печальная история.

Но не меньше пугает возможная реакция. Предвидя, что внешний враг будет объявлен еще большим врагом, объявлены Российские Национальные Игры с приглашением Венесуэлы и других дружественных стран, фантастические гонорары великим спортсменам-победителям...

Вроде же должно быть понятно, что когда все вокруг враги, то стоит обратиться с вопросом не к ним, а к себе. Но почему-то никак не получается.

Дмитрий Травин

Кажется, многое проясняется с проблемой-2024. У Путина появляется шанс вновь поднять свой рейтинг к будущим президентским выборам или к объединению с Беларусью (если таковое состоится). Появилась информация, что Россию с большой степенью вероятности отстранят от участия в ближайших олимпиадах и других крупных соревнованиях из-за нового поворота допингового скандала. Путину только это и надо. Вновь появятся основания говорить, будто мы - в кольце врагов, будто все ненавидят Россию и готовятся к агрессии. Соловьевы-киселевы тему обязательно разовьют. И та часть народа, на которую подобная чушь воздействует, вновь сплотится вокруг вождя под лозунгом "коней на переправе не меняют".

Наталья Геворкян

Я понимаю, как это все сейчас отпиарят и кого российское начальство назначит виноватым. Но все уже давно все поняли

Надежду на то, что WADA не пойдет по пути жестких санкций, считает слабой в том числе и Вячеслав Фетисов. В комментарии ТАСС он заявил: «Я волнуюсь за молодых спортсменов, которые вышли на серьезный уровень и могут быть не допущены из-за чьих-то ошибок. Минимальная надежда есть, что WADA примет другое решение, но мы самая опозорившаяся страна в истории мирового спорта, и, судя по всему, мировое спортивное сообщество настроено радикально»

Сергей Медведев

Респект. Впрочем, он часто говорит правду, не голосует по самым позорным законам и вообще старается сохранить лицо

Александр Баунов

Придумал заголовок для статьи о том, как «Всемирное антидопинговое агентство» не впускает и не выпускают Россию.

«Врата WADA»

Подзаголовок "Оставь надежду.. и тд". Но лучше "Надежда, я вернусь".

Руководитель РУСАДА Юрий Ганус в интервью Би-Би-Си заявил, что нужно "перегружать всю спортивную организацию". Он не сомневается в том, что санкции будут серьезными и долгосрочными.

Михаил Шнейдер

"Би-би-си: Вам не страшно? Особенно с учётом того, что вот два предыдущих функционера РУСАДА, Никита Камаев и Вячеслав Синев, они умерли с разницей в 10 дней. Вы сами говорили в интервью, что сложно поверить в такое совпадение.

Ганус: Ну я нормальный человек, конечно, я беспокоюсь об этом, естественно. Но сейчас это не в интересах государства, я считаю".

А Синев с Камаевым, стало быть, в интересах России откинулись. Ну ок.

Некоторым комментаторам кажется, что компромисс, пусть и небольшой, еще возможен.

Кирилл Шулика

Вообще у России шансы выйти из ситуации на самом деле есть. Это признают даже крайне нелюбящие нашу страну члены исполкома WADA. Там половина представляет МОК, а Томас Бах сильно заинтересован в Алишере Усманове и Владимире Путине. Так что решение Комитета соответствия может быть скорректировано. Видимо, Кремль и Минспорт на это надеются, поэтому молчат. Но тут не должно быть иллюзий особых.

Плюс CAS должен по своей доброй традиции принять решение "и вашим, и нашим". Возможно, например, сократят срок санкций, заставят четче сформулировать принципы, на которых возможно восстановление в правах, в том числе и досрочное.

Но дело не в этом... Санкции в реальности не на четыре года и дело не во флаге. Это вопрос репутации российского спорта на ближайшие десятилетия. Мы всегда будем под подозрением. Тут уже никто ничего не изменит. Любая проблема сразу будет решаться не в нашу пользу. И как на спортсменов из России смотреть будут коллеги, что говорить?

Тина Канделаки

Лишимся ли мы Евро? Надеюсь, что нет. УЕФА не является организацией, подписавшей Кодекс соответствия WADA, и имеет право принимать независимое решение. Наши футболисты никак не связаны с нарушениями в сфере применения запрещенных препаратов. С точки зрения организации международных соревнований мы дадим фору большинству стран мира. Так что на Евро-2020 и финал Лиги чемпионов-2021 надежда есть.

Что же касается всего остального, то я бы хотела, чтобы очередной драматичный поворот в нашем спорте стал поводом для выявления настоящих виновников сложившейся ситуации и их пожизненной дисквалификации. Кроме того, это шанс для обновления кадрового состава чиновников от спорта и создания самой прозрачной системы подготовки наших спортсменов. Я думаю, что никто не будет возражать против того, что кардинальные перемены назрели, а если мы и дальше будем кричать об «охоте на ведьм», то загоним себя в изоляцию, которая не ограничится ближайшим четырехлетием.

Однако все упирается в привычное нежелание российского руководства признавать свои ошибки.

Иван Преображенский

Почти нет шансов, что Кремль решится наказать виновных (найдет стрелочников) и обеспечит верифицируемый доступ ко всем допинговым базам.

А если нет - то прощайте две Олимпиады.

Министр иностранных дел Сергей Лавров в комментарии РИА Новости уже взял привычный курс на обвинение врагов России: "Есть желающие поставить Россию в положение обороняющейся, в положение обвиняемой. Причем обвиняемой, по сути дела, во всем и повсюду, какую область международной жизни ни возьми: конфликты, экономика, энергетика, газопроводы <...> везде Россия что-то нарушает или делает нечто, что невыгодно какой-то одной или нескольким западным странам".

Николай Руденский

"ВАДА - это механизм, который призван следить за тем, чтобы допинг не применялся в спорте. И обосновывал свои подходы профессионально. Последнее решение этой организации вызвало вопросы у профессионалов. На них нужно бы ответить профессионально и по-честному".

Сам министр, видно, не сомневается в том, что уж кто-кто, а он имеет право задавать ВАДА профессиональные вопросы.

Другой чиновник предложил реорганизовать WADA.

Андрей Мальгин

Заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации Андрей Климов сегодня заявил:

"Я не раз высказывался, что пора инициировать вопрос о реорганизации ВАДА. В ней большинство голосов по удивительному стечению обстоятельств принадлежит представителям западного мира, причем странам блока НАТО. Просто посчитайте. Пора здесь навести порядок".

Как он собрался наводить порядок? Пришлет в ВАДУ дивизию вежливых человечков? Или Боширов с Петровым справятся?

Другие варианты "правильной" реакции предлагает политолог ​Сергей Марков:

Как Россия должна реагировать на не законное, не справедливое, коррупционное, разрушающее мировой спорт решение об отстранении сборной России от Олимпийских Игр?

1. Бойкот? Бойкот бесполезен, потому что многие спортсмены в личном качестве просто сбегут. И у России сейчас нет союзников, которые могли бы поддержать Россию и также бойкотировать, как это было во времена СССР.

2. Просто терпеть? Это вредно, потому что терпил будут бить все больше и больше.

3. Жестко ответить МОК? Это мимо цели, потому что они эти решения принимают против своей воли, под давлением. Да и все страны будут вынуждены защищать МОК от России.

4. Лучше всего. Жестко ответить конкретным людям МОК и WADA. Так публично и заявить, что все коррумпированные члены МОК и WADA горько пожалеют о своем решении. И жестко им отомстить. Все они должны сесть в тюрьму своих стран. Есть активные члены, кто реально был против России. Нет сомнений, что все они коррумпированные. И нужно провести поиск их коррупции. Нужно объявить публичный конкурс среди журналистов. И добиться, чтобы журналисты нашли и опубличили их коррупцию. А дальше уже местные прокуратуры начнут расследование.

5. Дополнительно, СВР РФ и ГРУ МО РФ должны провести работу, найти факты их коррупции, опубличить их через свои источники. И помочь журналистам размотать эти несколько десятков коррупционных клубков. Все, кто против России, должны сесть в тюрьму своих стран под давлением неопровержимых фактов их коррупции. А честных там нет. Если сядут 20 членов МОК и 20 членов WADA , это станет хорошим уроком для всех.

Жестче надо, жестче и умнее.

Нельзя забывать и о любимом аргументе блогеров патриотического склада - "принимают допинг все, а ловят только россиян".

Справедливости ради, аргумент этот близок не только патриотам, но и тем, кто разочаровался в спорте как таковом.

Gru Tolli

В этой гонке за рекорды от спорта мало что осталось. Того спорта, где люди соревнуются своей выносливостью, силой и тела, и характера, физической подготовкой, азартом. Где результаты, даже с небольшими отрывами (это я сейчас не про свои 2 см в месяц в шпагате) - это честный и вымученный результат (хотя мои 2 см - это честно же, да?).

Да вот даже Ильин. Поймали на допинге, стыд, позор. Я не осуждаю его как человека, но осуждаю как спортсмена. Я думала, что все осуждают, но нет! Понеслась сопля по экранам: в личной жизни швах, чот там проблема на проблеме, оправданий миллион. Зачем мне знать о его проблемах, если он украл у меня веру в честный спорт? Для меня он стыд и позор.

Можно сколь угодно выдумывать нарочное потопление наших и российских спортсменов, потому что они так-то сильные конкуренты и все боятся. Но нет, ребята, просто они жрут всякое говно и многие жрут всякое говно, поэтому ОИ сегодня - это не про труд, а про то, чьё говно не попадётся на антидопинговых тестах. Кто хитрее? Надеюсь, что настанет день, когда все рекорды обнулят (теперь попробуй угадай, какие из них нажраны, а какие заслужены) и спорт начнётся с чистого белого листа. Без допинга.

Я к тому времени как раз на шпагат сяду, наверное.

Радикально настроенные комментаторы и вовсе считают, что с допингом бороться не нужно.

Сергей Ивашкин

Как ни прискорбно, но, если не случится 9 декабря чуда, решение будет справедливым.

Но я был и остаюсь при своем мнении: нужно всем разрешить есть, колоть, нюхать все, что захочется.

Все равно никто и никогда не пробежит сотку за 5 секунд и не прыгнет на 3 метра в высоту, а уж в командных видах вообще наступит благодать: все уравняются в выносливости и скорости, а бал будут править мастерство и техника.

А то, что спортсмены тем самым себя к могиле приближать будут...

Ну, вопрос выбора. Да и весьма философский при том. Мало ли других вредных профессий на свете?

P.S. ЧМ-2022, конечно, жаль. Мы бы там всех порвали. И без допинга.

P.P.S. Перечитал про выбор. А как же, спросите вы, как же быть тем, кто хочет остаться чистым, но метит в рекорды. Как сделать равным доступ к медалям ему и тем, кто "допингует"? А я отвечу. А кто и с чего решил, что без допинга изначально у всех равные возможности?! В чем они равны, например, в прыжках в высоту у тех, кто под 2 метра вырос, и того, кто едва дорос до 1,70? В чем они равны в марафоне у европейцев и представителей негроидной расы? И этот список можно продолжать бесконечно. И именно поэтому я считаю, что нужно все разрешить. И тогда единственным мерилом будет "он просто первый".