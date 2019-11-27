Судья вернула в прокуратуру дело Самариддина Раджабова

Тверской районный суд Москвы вернул в прокуратуру дело 21-летнего Самариддина Раджабова, которого обвинили в угрозе применения насилия к представителям власти на акции 27 июля. Раджабов находится в СИЗО. По этой статье ему грозит до 5 лет заключения.

Судья потребовала точно определить место совершения преступления. Адвокаты попросили изменить Раджабову меру пресечения. Суд постановил оставить обвиняемого в СИЗО.

Согласно позиции следствия, на акции 27 июля в Москве Раджабов бросил бутылку в сторону сотрудников полиции. При падении она "создала резкий звук удара, имитирующий разрушение неизвестного предмета с опасностью причинения телесных повреждений", – сказано в постановлении о привлечении к уголовному делу.​ Хотя бутылка ни в кого не попала, потерпевшими были признаны трое полицейских. Позже один из них Виталий Максидов отказался признать себя потерпевшим и уволился со службы. По его словам, изначально он выступал в деле свидетелем. В своих показания он заявил, что не видел, кто бросил бутылку, из-за которой возбудили дело в отношении Самариддина Раджабова.

В суд сегодня, чтобы поддержать Раджабова, пришёл рэпер Оксимирон (Мирон Федоров), который ранее записал с ним совместную песню "Ветер Перемен".