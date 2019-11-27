Путин открыл платную трассу М11 "Москва – Санкт-Петербург"

В России состоялось официальное открытие самой длинной в стране платной трассы М11, соединяющей Санкт-Петербург с Москвой. Её протяжённость – почти 700 километров, на которых расположены полтора десятка пунктов взимания платы. Общая стоимость дороги составила 520 миллиардов рублей, 372 из которых выделило государство, сообщает "Коммерсантъ".

Церемония открытия проходила на последнем, восьмом участке трассы, по которому в среду проехали первые машины. На мероприятии присутствовали президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Глава государства заявил, что магистраль получила название "Нева". По его словам, этот вариант победил на голосовании. Путин также поручил руководителям регионов, через которые проходит платная трасса, обеспечить её необходимой инфраструктурой, включая заправки, покрытие интернетом и пункты питания, сообщает "Москва 24".

Как отмечает "Коммерсантъ", стоимость проезда по трассе для легковых машин составляет от 1300 до 2000 тысяч рублей. Скорость ограничена 110 и 130 километрами в час, но на пути встречаются ремонтные зоны, где она существенно ниже. Весь путь можно преодолеть примерно за шесть часов. Основная часть заправок – временные, полноценные обещают достроить к следующему году.

В Тверской области новая трасса на время сливается с бесплатной М10, на этом отрезке наблюдается высокая плотность движения, скорость ограничена. Обход Твери, не включённый в изначальный проект М11, ещё предстоит построить, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на Росавтодор.