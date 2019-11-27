Baza: заместитель Рогозина оформил землю в США на 14-летнюю дочь

Издание Baza опубликовало расследование о недвижимости первого заместителя гендиректора Роскосмоса по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам Юрия Урличича.
Согласно документам, полученным журналистами, в 2014 году Урличич в своей декларации скрыл, что его дочь владеет земельным участком в городе Беллеэр-Бич в американском штате Флорида. Причём на момент покупки земли, в 2011-м году, ей было 14 лет.
Сделку по куле-продаже провела теперь уже экс-супруга заместителя гендиректора Роскосмоса Алина Урличич. За участок площадью 817 квадратных метров она, как утверждается, заплатила 150 тысяч долларов, из каких средств – не ясно.
Baza отмечает, что в инстаграме дочери Юрия Урличича Дианы множество свежих фотографий из Флориды. Сейчас ей 22 года, она успела отучиться в Лондоне, где получила степень бакалавра, и объездить десятки стран мира. При этом во Флориде она долгое время жила по соседству с матерью: бывшая жена Юрия Урличича купила ещё один дом в Беллеэр-Бич в 2006 году. Согласно налоговым документам, в качестве почтового адреса она указала дом под номером 10685 на улице Хазелхерст-драйв в городе Хьюстон. По этому адресу, утверждает Baza, зарегистрирована компания, которая занимается продажей почтовых адресов в США и массовой регистрацией юрлиц. Правда, в 2018 году Алина Урличич продала свой дом за 1,2 миллиона долларов.
В пресс-службе Роскосмоса отказались комментировать расследование Baza.
- Юрий Урличич работает в космической отрасли 35 лет. До назначения на пост заместителя гендиректора Роскосмоса он занимал должность генерального конструктора глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС в ОАО "Российские космические системы". В 2012 году МВД выявило в корпорации хищения на 6,5 миллиардов рублей. Деньги как раз предназначались на разработку ГЛОНАСС. По версии следствия, топ-менеджмент компании вывел их в подконтрольные структуры. Уголовное дело о хищениях закончилось для Урличича увольнением "по соглашению сторон". Должность первого заместителя Дмитрия Рогозина в Роскосмосе Урличич занял в 2018 году.
- В декларации Урличича значатся несколько квартир в Москве, дом в Истринском районе Подмосковья и две квартиры в Испании.
- Ранее Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального обнаружил у главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина участок и дом, стоимость которого оценили в 200 миллионов рублей, а у его тестя – стоимостью в 150 миллионов. При этом официальная зарплата Рогозина – 23 миллиона рублей в год.