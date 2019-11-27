Baza: заместитель Рогозина оформил землю в США на 14-летнюю дочь

Издание Baza опубликовало расследование о недвижимости первого заместителя гендиректора Роскосмоса по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам Юрия Урличича.

Согласно документам, полученным журналистами, в 2014 году Урличич в своей декларации скрыл, что его дочь владеет земельным участком в городе Беллеэр-Бич в американском штате Флорида. Причём на момент покупки земли, в 2011-м году, ей было 14 лет.

Сделку по куле-продаже провела теперь уже экс-супруга заместителя гендиректора Роскосмоса Алина Урличич. За участок площадью 817 квадратных метров она, как утверждается, заплатила 150 тысяч долларов, из каких средств – не ясно.

Baza отмечает, что в инстаграме дочери Юрия Урличича Дианы множество свежих фотографий из Флориды. Сейчас ей 22 года, она успела отучиться в Лондоне, где получила степень бакалавра, и объездить десятки стран мира. При этом во Флориде она долгое время жила по соседству с матерью: бывшая жена Юрия Урличича купила ещё один дом в Беллеэр-Бич в 2006 году. Согласно налоговым документам, в качестве почтового адреса она указала дом под номером 10685 на улице Хазелхерст-драйв в городе Хьюстон. По этому адресу, утверждает Baza, зарегистрирована компания, которая занимается продажей почтовых адресов в США и массовой регистрацией юрлиц. Правда, в 2018 году Алина Урличич продала свой дом за 1,2 миллиона долларов.

В пресс-службе Роскосмоса отказались комментировать расследование Baza.