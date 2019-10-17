СМИ: сотрудникам Роскосмоса ужесточили правила выезда за границу

Госкорпорация Роскосмос ужесточила правила выезда за границу для сотрудников подведомственных предприятий, которые не имеют доступа к государственной тайне. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники в космической отрасли.

Как рассказал один из собеседников газеты, поводом к этому называются "нарастание геополитической напряженности", ужесточение санкций в отношении России, а также проявление повышенного интереса иностранных спецслужб к работникам космической отрасли и случаи нападений на сотрудников предприятий за рубежом.

Теперь работники госкорпорации, у которых нет допуска к гостайне, должны уведомлять в письменном виде руководителя подразделения о планирующихся поездках и их целях, а также следовать разработанным рекомендациям о мерах безопасности за границей.

В них сотрудникам Роскосмоса рекомендуют отказаться от употребления спиртных напитков в транспорте, не рассказывать о целях поездки случайным попутчикам, не встревать в потенциально конфликтные споры на политические или религиозные темы, а также не вести конфиденциальные служебные разговоры в номерах гостиниц и ресторанах.

В Роскосмосе отказались от комментариев этой информации.

Летом 2019 года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ужесточил правила выезда за рубеж для руководства госкорпорации и руководителей предприятий ракетно-космической отрасли, допущенных к секретной информации. Это произошло после бегства за границу генерального директора Научно-исследовательского института космического приборостроения Юрия Яскина на фоне аудиторской проверки организации. Топ-менеджер уехал из России под видом командировки, после чего написал заявление об увольнении.